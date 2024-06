Lange war unklar, wann die Waschmühle wieder ihre Tore öffnet und wann die Menschen dort ihre Bahnen schwimmen können. Vor einigen Tagen gab die Stadt bekannt: Am Samstag ist es soweit. Hoffentlich kommt nicht noch etwas dazwischen: Davon geht Otto Rohr allerdings aus. Der 96-Jährige ist der älteste Stammschwimmer der Waschmühle.

„Jedes Jahr dasselbe Theater“, sagt der Senior genervt. Eine halbe Stunde Schwimmen pro Besuch im westlichen Bereich des Bads hat sich Rohr auch in dieser Saison vorgenommen. Sein Körper müsse halt mitspielen.

Früher habe er sehr viel Volleyball gespielt, sagt Rohr, der in der Fliegerstraße wohnt. Als Kind habe er mit der Mama nur über den Berg laufen müssen – und schon sei er mit ihr in der Waschmühle angekommen. Dort habe er dann auch seine Schwimmprüfung abgelegt – ein prädestinierter Schwimmer sei jedoch nie aus ihm geworden.

Viele nette Menschen kennengelernt

In den Vor- und frühen Nachkriegsjahren sei das Schwimmbad noch ganz anders als heute eingeteilt gewesen. Es gab kleine Becken für Frauen, für Männer, dazu das Franzosenbecken und dann noch drei große für Schwimmer, Nichtschwimmer und Kinder. Nach dem Krieg sei das Interesse an der Waschmühle gestiegen, erinnert sich Rohr. Das Bad sei zum Treffpunkt geworden. Dort habe er manche liebe, nette Leute auch aus dem Landkreis kennengelernt, die er noch heute dort treffe: „Die Waschmühle ist einfach auch von der Natur her wunderbar“, schwärmt der Senior.

Rohr ist der älteste Stammschwimmer der Waschmühle, und er habe natürlich auch die unterschiedlichen Höhen des Sprungturms ausprobiert, der nach dem Krieg errichtet worden war. Doch als einen intensiven Sportler sieht sich der Senior nicht. Schwimmen, sagt er, „macht einfach viel Spaß und Freude“.

Eine bestimmte Anzahl von Bahnen wolle er sich für die neue Saison schon wegen seines fortgeschrittenen Alters nicht vornehmen. Sobald er – mit Unterstützung beim Transport zur Waschmühle – dort angekommen sei und am Beckenrand stehe, wird sich zeigen, was geht.