Bei Depot im Kaiserslauterer Einkaufszentrum „K in Lautern“ lief am Mittwoch das Geschäft wie gewohnt. Die Deko-Kette mit 300 Filialen in Deutschland hatte am Dienstag Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt und ein Schutzschirmverfahren beantragt.

Die beiden Mitarbeiterinnen im Laden wollten sich gegenüber der RHEINPFALZ nicht äußern, Kunden hofften, dass ihnen das Geschäft für Wohnaccessoires erhalten bleibt. Aktuell