5,2 Millionen Euro für 20 Kulturdenkmäler in Rheinland-Pfalz schießt der Bund beim Denkmalschutz zu. 785.000 Euro gehen an das ESA-Studierendenwohnheim in Kaiserslautern, 267.500 Euro an die Burg Hohenecken.

Wie die SPD-Landesgruppe Rheinland-Pfalz im Bundestag mitteilt, fördert der Bund mit insgesamt 5.211.820 Euro die Sanierung und Instandsetzung von Kulturdenkmälern in Rheinland-Pfalz. Wie der Sprecher der rheinland-pfälzischen Landesgruppe der SPD, Thomas Hitschler, nach einer Entscheidung des Haushaltsausschusses des Bundestages mitteilte, stammen die Mittel aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm X. Am Mittwoch wurde die Förderliste beschlossen. Darauf finden sich die Burg im Stadtteil Hohenecken und das ESA-Wohnheim an der Technischen Universität.