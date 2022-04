Über Nachverdichtung nachzudenken, ist richtig. Baugebiete können dadurch aber nicht ersetzt werden.

Der Stadtrat hat sich auf den richtigen Weg geeinigt: Erst systematisch prüfen, welche Gebiete in Frage kommen, dann mit konkrete Vorschlägen die Bürger einbinden. Denn ohne die geht es nicht. Um Neubaugebiete kommt man so aber nicht herum, denn die Anzahl der Eigentümer, die einen Teil ihres Grundstücks für eine Bebauung veräußern wollen, wird wohl überschaubar sein. Nach und nach könnten so aber Bauplätze hinzukommen. Etwa wenn Kinder oder Enkel in zweiter Reihe bauen. Oder wenn junge Familien solche Grundstücke kaufen und mit der Veräußerung eines Teils der Fläche ihr Eigenheim finanzieren. Der aktuelle Bauplatzbedarf lässt sich so zwar nicht decken, Nachverdichtung kann aber dazu beitragen.