Die Kaiserslauterer Künstlerin Leonie Marie Neuhäusel vereint in ihrem jüngsten Projekt Wissenschaft, Kunst und Glaube. Das Ergebnis einer langen Findungsphase. Ein Porträt.

Was mit einem Realschulabschluss am St. Franziskus Gymnasium und -Realschule in Kaiserslautern begann, entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu einer außergewöhnlichen künstlerischen Laufbahn.

Schon früh entschied sich Leonie Marie Neuhäusel, Jahrgang 1996, für einen Weg abseits klassischer Berufsbiografien. Nach den ersten schulischen Stationen in Kaiserslautern führte sie ihr künstlerischer Werdegang zunächst über verschiedene Studien- und Projektphasen ins In- und Ausland. Ein Auslandssemester in Barcelona, ein gewonnener Wettbewerb mit anschließendem Praktikum bei einer Kreativagentur in München sowie der spätere Hochschulwechsel nach Mainz prägten die Entwicklung entscheidend.

Mit »Blindsight Frequencies« (Ausschnitt) hat Neuhäusel ihren Master gemacht. Foto: Leonie Marie Neuhäusel

Während ihres Studiums entstand dort auch die Arbeit „Blindsight Feelings“, die den Grundstein für eine künstlerische Auseinandersetzung legte, die bis heute das Zentrum ihres Schaffens bildet. Unterstützt wurde dieser Weg über Jahre hinweg durch ein Hochbegabtenstipendium der Studienstiftung des deutschen Volkes.

Inzwischen hat sich die Arbeit der Künstlerin deutlich weiterentwickelt und international entfaltet. Projekte und Aufenthalte führten sie unter anderem nach Dubai zur Weltausstellung Expo sowie in die Niederlande im Rahmen der Floriade Expo. Parallel dazu vertiefte sie ihre künstlerische Forschung und machte im Februar diesen Jahres ihren Abschluss als Meisterschülerin an der Universität der Künste Berlin. „Ich muss sagen: Die künstlerische Szene in Berlin ist der Wahnsinn“, schwärmt die Kunstschaffende. „Die Chancen, die sich hier während meines Masterstudiums ergeben haben, haben mein künstlerisches Interesse erst so richtig und maßgeblich geformt.“

»Transcendent Energies + Liminal Spaces« hat die Künstlerin ihre Abschlussarbeit als Meisterschülerin genannt (Ausschnitt). Fotos: Leonie Marie Neuhäusel

Aufbauend auf ihrem Bachelor-Projekt „Blindsight Feelings“ entstanden in den vergangenen Jahren weitere Werkreihen wie „Blindsight Frequencies“ im Rahmen des Masterstudiums sowie zuletzt die Meisterschülerarbeit „Transcendent Energies + Liminal Spaces“. Präsentiert wurde das Projekt in einer Ausstellung im Kunstraum Berlin – ein weiterer Meilenstein auf einem Weg, der einst in Kaiserslautern begann und heute weit über die Region hinaus Aufmerksamkeit erfährt.

Ihre künstlerische Mentorin fand Leonie Marie Neuhäusel dabei in Gabi Schillig – Professorin für Raumbezogenes Entwerfen und Ausstellungsgestaltung an der Universität der Künste Berlin. Sie war es, die der Westpfälzerindabei half, ihre ganz eigene Bildsprache zu profilieren. Und diese befindet sich genau an der Schnittstelle von Kunst und Wissenschaft – und nun auch der Spiritualität.

Die Rolle der Franziskanerinnen

Denn im Mittelpunkt von Neuhäusels aktuellen Arbeiten stehen transzendente Fragestellungen, Wahrnehmung und die Beziehung zwischen Energie, Raum und Bewusstsein. „Ich habe mich in meiner jüngsten Arbeit intensiv mit Frequenzen beschäftigt und mich dafür sogar mit dem schwierigen, aber auch spannenden Feld der Quantenphysik auseinandergesetzt“, erzählt sie im RHEINPFALZ-Gespräch. Und da die Künstlerin, wie sie selbst sagt, einer dieser Menschen ist, „die immer auf der Suche nach dem Sinn des Lebens sind“, stieß sie bei den Recherchen für ihr Projekt auf die Gemeinsamkeiten zwischen Wissenschaft und Glauben. „Als Kind oder als Jugendliche versteht man das alles noch gar nicht. Jetzt erst in meinem Studium ist all das, was ich früher bei den Franziskanerinnen erfahren habe, zu mir zurückgekehrt. Und das Thema Kirche und Glaube hat mich dabei besonders interessiert.“

Inwiefern Kunst, Wissenschaft und Glaube bei Neuhäusel einen gemeinsamen Nenner finden, erklärt die knapp 30-Jährige so: „Die Wissenschaft hat so viele Standpunkte zum Thema transzendente Energie, die sehr inspirierend sind. Und der Glaube beschäftigt sich auf seine Weise mit transzendenter Energie. Aber am Ende scheinen beide Richtungen ein und dasselbe zu meinen. Denn die Quantenphysik hat uns bereits bestätigt, dass alles im Leben aus Energie, aus Schwingungen und Frequenzen besteht. Auf der religiösen Ebene sind beispielsweise Gebete, also die gesprochene oder gesungene Sprache, daher ebenfalls Energien, die wir in Frequenzen und Schwingungen wahrnehmen.“

Neuhäusels Meisterschülerinnenarbeit war im Kunstraum Berlin ausgestellt. Foto: Leonie Marie Neuhäusel

Sie fährt fort: „Und wenn wir in die Heilige Dreifaltigkeit blicken – Vater, Sohn und Heiliger Geist –, dann steht der Heilige Geist für die unsichtbare Energie im Gegensatz zum physischen Leib Jesu'. Insofern lässt sich unsere greifbare Realität und die nicht greifbare Transzendenz von beiden Seiten – der wissenschaftlichen und der religiösen – gleichermaßen hinterfragen. Als Künstlerin stehe ich dabei quasi als Übersetzerin im Raum.“ Diese Rolle präzisiert sie so: „Eine Übersetzerin, die keine großen Texte schreibt, sondern versucht, die Formel des Universums durch die abstrakte Ebene der Kunst an die Menschen zu bringen.“

Sie möchte „nicht belehren, sondern berühren“

Mit ihrem Projekt untersucht Neuhäusel also die verschiedenen Blickwinkel auf das Unsichtbare, das unsere Welt lenkt. Ein Phänomen, das sowohl von wissenschaftlicher als auch von religiöser Seite als existent wahrgenommen, nur eben anders benannt und interpretiert wird. „Ich möchte mit meiner Kunst jedoch nicht belehren, sondern berühren, indem ich mit Gegensätzen spiele, Berührungspunkte setze und einen Raum für Interpretation lasse“, sagt Neuhäusel.

Mit ihrer Entwicklung will die Kaiserslauterin aber vor allem inspirieren und motivieren. Sie zeigt auf, wie aus einer frühen kreativen Leidenschaft eine eigenständige künstlerische Position entstehen kann, die inzwischen internationale Erfahrungen, wissenschaftliche Fragestellungen und zeitgenössische Kunst miteinander verbindet. „Ich hoffe, gerade als Frau, dass ich mit meinem Werdegang von einer Realschülerin aus Kaiserslautern zu einer Meisterschülerin in Berlin andere Künstlerinnen dazu motivieren kann, ihren Weg mutig und zielstrebig weiterzuverfolgen. Denn am Ende öffnen sich viele ungeahnte Türen und Räume.“