Rund 200 Menschen versammelten sich am Freitagnachmittag zu einer Friedenskundgebung auf dem Schillerplatz. 100 weniger als vor zwei Wochen, während die Dramatik des Krieges unverändert ist: „Selbst ich hier in Deutschland habe mein normales Leben verloren und weiß nicht, wann ich dazu zurückkehren kann“, sagte Anna von der deutsch-ukrainischen Gesellschaft. Selina Wolf, Stadträtin, sprach für die Grünen: „Putin hat sein wahres Gesicht, seine Fratze gezeigt.“ Mit einem Autokraten zu verhandeln bringe nichts, so Wolf, am Ende werde aber die Demokratie siegen.

Die Kundgebungen sollen fortan wöchentlich stattfinden, so Moritz Behncke gegenüber der RHEINPFALZ: „Wir hoffen natürlich, dass das nächste Woche schon nicht mehr nötig ist.“ Veranstalter waren erneut die Jugendorganisationen von SPD, CDU, Grünen und FDP sowie das Jugendparlament. Links solid zählt nicht mehr dazu.