Der Druck auf die Arbeitgeber der Stationierungsstreitkräfte steigt: Rund 1200 Beschäftigte aus Rheinland-Pfalz und Hessen haben am Montagvormittag in Kaiserslautern für mehr Gehalt demonstriert, „viel mehr als beim letzten Mal“, wie Susanne Riedel, Gewerkschaftssekretärin von Verdi Pfalz, sagt. Vor einem Monat nahmen rund 750 Menschen an dem Demonstrationszug vom Messeplatz bis zum Stiftsplatz teil. Dort sprachen diesmal Verdi-Bundesfachgruppenleiter Nils Kammradt aus Berlin und Bundestagsabgeordneter Mathias Mieves, SPD, den Demonstrierenden Mut zu. Zeitgleich fand im bayrischen Amberg eine Demo mit „rund 800 bis 900 Teilnehmern“ laut Riedel statt. In allen Stationierungsstandorten in Rheinland-Pfalz, Hessen und Bayern „wird zudem drei Tage lang gestreikt“. In drei Tarifrunden gab es bisher keine Annäherung: Verdi fordert 9,5 Prozent mehr Lohn, die Arbeitgeberseite bietet 4,1 Prozent.