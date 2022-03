Die demokratischen jugendpolitischen Organisationen der SPD, CDU, Grüne und FDP wollen nach eigenen Angaben gemeinsam mit dem Jugendparlament in Kaiserslautern erneut ein Zeichen gegen den Einfall russischer Truppen in die Ukraine setzen“. Zu dieser gemeinsamen Kundgebung für Frieden in Europa heutigen Freitag, 11. März, wird für 16.30 Uhr auf den Schillerplatz eingeladen.