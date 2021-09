Als Aufmerksam-Machen auf den Klimaschutz und Aufruf zum globalen Klimastreik am Freitag, 24. September, bezeichneten die Akteure der Demo am Freitag ihren Zug durch die Stadt. Die Resonanz war nicht so groß wie erhofft: Um 12.30 Uhr setzte sich nicht mal ein Dutzend Demonstranten am Schillerplatz in Bewegung, ausgestattet mit zwei „Gehzeugen“ – umgehängten Holzgestellen vom Ausmaß eines Autos, die veranschaulichen sollen, wie viel Platz ein solches Fahrzeug in Anspruch nimmt, selbst, wenn es ungenutzt steht. Ziel war es, Schüler auf der Route vorbei am Burg-Gymnasium und St.-Franziskus-Gymnasium und -Realschule abzuholen, wie Sprecherin Antonia Rohmer erklärte: „Wir haben 50 Anmeldungen.“ Allerdings blieb der Zustrom der Schüler bis zum Abschluss am Hauptbahnhof aus. Doch die von Polizei und Ordnungsamt eskortierten Akteure blieben gelassen: Auch wenn die Schüler nicht mitdemonstriert haben, habe man immerhin deren Aufmerksamkeit bekommen. Und zwar für den Klimastreik in über 350 deutschen Städten am 24. September, also zwei Tage vor der Bundestagswahl, dessen Ziel eine klimagerechte Politik sei. „Nicht nur Schüler, alle Altersgruppen sind aufgerufen“, machte Sidney Schwalbach, Sprecher der Fridays-for-Future-Gruppe Kaiserslautern, deutlich.