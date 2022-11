„Frau, Leben, Freiheit!“ Das fordern Demonstranten im Iran seit September, laut und unbeugsam. Und das forderten am Freitag auch die Demonstranten in der Innenstadt. Männer und Frauen hissten an diesem Nachmittag eine Flagge für die Rechte und die Freiheit der Frauen.

Sarina Esmailzadeh, ein 16-jähriges Mädchen, wurde von der sogenannten Schutzpolizei der Islamischen Republik in Karadsch/Iran mit Schlagstöcken zu Tode geprügelt, weil sie bei einer Demonstration mitgelaufen war. Die 20-jährige Iranerin Hadis Najafi erlitt ebenfalls dieses Schicksal. Und die 22-jährige Mahsa Amini – die Frau, deren Tod die Demonstrationen im Iran losgetreten hatte – wurde von der iranischen Sittenpolizei festgenommen, weil sie ihr Kopftuch in der Öffentlichkeit angeblich nicht korrekt getragen habe.

Für all diese Frauen – und für die Frauen, die stumm und unsichtbar körperliche und sexuelle Unterdrückung erleiden – gingen Vertreter verschiedenster Vereinigungen und Institutionen der Stadt am Freitag als Gemeinschaft auf die Straßen – am internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen und dem Gedenktag der Ermordung der Schwestern Mirabal am 25. November 1960. Und sie alle riefen solidarisch „Nein“ zu Gewalt an Frauen.

Solidaritätsmarsch durch die Fußgängerzone

Vom Altenhof aus, wo um 12 Uhr die Aktionsflagge gehisst wurde, ging der Solidaritätsmarsch durch die Fußgängerzone bis zur Bühne am Schillerplatz. Dort angekommen, gab’s unter anderem Redebeiträge von Claudia Kettering (Evangelische Frauenarbeit), Katharina Disch (Gleichstellungsbeauftragte), Bürgermeisterin Beate Kimmel, Anna Raab (Frauenzuflucht Kaiserslautern) und Ralf Klein (Polizeipräsidium Westpfalz).

Eine Stimme unter ihnen gehörte einer jungen Iranerin, die ihren Namen verheimlichen und ihr Gesicht hinter einer Maske verstecken musste, um nicht auf die Liste der iranischen Regierung zu kommen und beim nächsten Besuch in ihrer Heimat inhaftiert zu werden. „Heute haben wir, das iranische Volk, uns zu einer historischen Revolution verpflichtet: Wir wollen die verlorenen Rechte der Frauen zurück, wir wollen Chancengleichheit für Frauen, wir wollen ein Ende der frauenfeindlichen Gesetze im Iran.“ Zusammen mit vielen Zuhörern forderte sie ein Ende der Tyrannei gegenüber Frauen – und die Freiheit eines jeden Mädchens, mit oder ohne Kopftuch.