Rund 200 Ärztinnen und Ärzte aus kommunalen Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz haben am Donnerstag ihre Arbeit niedergelegt. Sie beteiligten sich an einem Protestzug durch die Kaiserslauterer Innenstadt. In weißen Kitteln und mit Trillerpfeifen ausgestattet zogen sie durch die Straßen. Auf Transparenten stand „Mehr Personal, weniger Profit“ und „Nachts mache ich’s fast umsonst“.

Die Unzufriedenheit in der Ärzteschaft nehme aufgrund einer zunehmenden Arbeitsverdichtung, ökonomischen Zwängen, Bürokratisierung und fehlender Zeit für die Patienten immer weiter zu, kritisierte Victor Schmitz-Salue, Assistenzarzt im Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern. Dass das Krankenhaussystem noch funktioniere, liege an dem großen persönlichen Einsatz der Ärzte, die sich versammelt haben. „Einem Einsatz, der in vielen Bereichen nicht mit dem Arbeitszeitschutzgesetz vereinbar ist und auf Dauer unsere eigene Gesundheit belastet“, führte er aus. So könne es nicht weitergehen. „ Wir wollen uns nicht müde und mürbe machen lassen.“ Gefordert werde deshalb eine faire Bezahlung. „Wir leisten hoch qualifizierte Arbeit zu allen Tag- und Nachtstunden, unter teilweise verheerenden Arbeitsbedingungen.“ Nach wie vor gebe es keine flächendeckende Umsetzung der elektronischen Zeiterfassung. Als notwendig erachtet werde eine deutliche Anhebung des Nachtdienstzuschlages und eine bessere personelle Ausstattung.

„In der Pandemie waren wir an der Front“

Kai Zickbauer, ein Arzt des Gemeinschaftklinikums Koblenz, monierte, ein Großteil der Ärzte leiste viel mehr, als er müsste. „In der Pandemie waren wir die an der Front, während das ganze Land im Lockdown war und im Homeoffice gearbeitet hat. Wir waren auch da, als Masken und Desinfektionsmittel fehlten. Und wir sind die, die täglich die Personalnot zu spüren bekommen.“

Organisiert worden war die Demo vom Marburger Bund, der für die Ärzte in Kliniken einen Inflationsausgleich fordert und zusätzlich eine Erhöhung der Gehälter um 2,5 Prozent. Teilgenommen haben an dem Protestzug auch Ärzte aus Kliniken in Worms, Ludwigshafen, Koblenz, Pirmasens, Grünstadt, Rockenhausen und Kusel.

Ein Vertreter des Marburger Bundes schätzte, dass 90 Ärzte aus dem Westpfalz-Klinikum ihre Arbeit niedergelegt hatten. Die Notdienstversorgung war sichergestellt. Ob im Vorfeld Operationen abgesagt werden mussten und es auf Stationen zu Engpässen kam, konnte ein Sprecher des Westpfalz-Klinikums bislang nicht sagen.