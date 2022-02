Am Samstag haben laut Polizei rund 590 Personen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Sie versammelten sich um 15 Uhr auf dem Messeplatz und zogen dann mit Transparenten und Schildern trommelnd zum Stiftsplatz, wo gegen16 Uhr eine Abschlusskundgebung stattfand. Darunter befanden sich recht viele Kinder, die teils mit Schildern ausgestattet waren. Die Demonstration war angemeldet und hatte vom Ordnungsamt Maskenpflicht und Abstand zur Auflage bekommen. Dies galt schon für die Demonstration eine Woche zuvor, an der laut Polizei rund 800 Personen teilgenommen hatten. Wegen Verstoßes gegen die Auflagen wurden am Samstag neun Ordnungswidrigkeiten verhängt; 42 Personen wurden kontrolliert und insgesamt 55 Bürgergespräche geführt, infomierte die Polizei.