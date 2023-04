Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

1,6 Millionen Menschen sind in Deutschland an Demenz erkrankt. Die unheilbare Krankheit belastet oft die Angehörigen und Familien. Das Pfalzklinikum hilft mit der neuen Gedächtnisambulanz, zu erkennen, ob jemand nur ein wenig vergesslich ist oder tatsächlich demenzkrank. Das ist wichtig, um sich frühzeitig damit auseinanderzusetzen.

Fast 1,6 Millionen Menschen waren laut Alzheimer-Gesellschaft in Deutschland 2020 an Demenz erkrankt. Bis 2050 soll deren Zahl auf 2,7 Millionen steigen. Das Pfalzklinikum hat nun reagiert und in