Die Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in Kaiserslautern hat eine so genannte Gedächtnisambulanz eingerichtet. Das Angebot startet am Mittwoch, 26. Januar, in der Albert-Schweitzer-Straße 64. Sprechstunden finden anschließend regelmäßig jeden Mittwoch von 8 bis 15 Uhr statt.

Termine vergessen, die Orientierung verlieren oder Konzentrationsprobleme beim Lesen – das können Anzeichen einer beginnenden Demenz sein. Gedächtnisschwierigkeiten und andere Störungen der geistigen Leistungsfähigkeit sind häufig berichtete Beschwerden im Alter, die aber vielfältige Ursachen haben. Neben der Demenz können auch Stoffwechselerkrankungen oder psychische Störungen zu den Beschwerden führen. Um dies frühzeitig abzuklären, gibt es die Gedächtnisambulanz.

Patientinnen und Patienten erhalten eine umfassende Diagnostik mit Beratung und Behandlungsempfehlung nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Zum Angebot zählen außerdem Sozialberatung, Angehörigengespräche, Selbst- und Angehörigengruppen sowie tagesklinische und ambulante Hilfen. Betroffene benötigen zur Vorstellung ihre Krankenkassenkarte und eine Überweisung vom Haus- oder Facharzt (Neurologe oder Psychiater). Das Pfalzklinikum betreibt weitere Gedächtnisambulanzen in Rockenhausen und in Klingenmünster.