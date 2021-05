100 Kilometer zu Fuß zurückzulegen ist für fast jeden Menschen reine Utopie. Kai Jendretzke, der für die Laufabteilung des 1. FC Kaiserslautern an den Start geht, sieht das anders. Im vergangenen Jahr lief er sogar 142 Kilometer beim Dromos Athanaton in Griechenland. Das war aber nicht sein weitester Lauf.

Der Erlenbacher Kai Jendretzke ist schon seit seiner Geburt Mitglied des 1. FC Kaiserslautern. „Mein Vater hat mich gleich angemeldet“, sagt der Elektroinstallateur-Meister und erklärt auch, dass er Sympathien für die Fußballer des FCK hegt. Doch in Kinderjahren und als junger Erwachsener war das Laufen nicht gleich die Nummer eins. Windsurfen, Rad fahren, Schwimmen, Fußball und Judo – eine kleine Auslese der Sportarten, die der 52-Jährige ausprobiert hatte, bevor er sich dem Laufen widmete. „Das habe ich alles nicht auf Leistungsebene gemacht. Ich hatte dann immer mal wieder Lust auf einen anderen Sport und habe nicht auf Platzierungen geachtet“, sagt der Ultraläufer, der mit 32 Jahren anfing, mit Struktur das Lauftraining anzugehen. „2003 bin ich dann der FCK-Laufabteilung beigetreten. Wettbewerbe bin ich aber vorher schon gelaufen. Auf Dauer wurden es immer mehr.“

Die Zehn-Kilometer-Bestzeit von Jendretzke ist mit 35:35 Minuten eine ausgezeichnete Zeit für einen Hobbyläufer. Bei Volksläufen würde er aber damit regelmäßig nicht auf dem Stockerl landen. Marathons folgten schnell, seine Bestzeit, in Paris gelaufen, 2:52 Stunden.

Läufe über 100 Kilometer

Doch Ultraläufe sind das nicht. Als Ultralauf bezeichnet man alle Läufe, die noch länger sind als die Marathondistanz von 42,195 Kilometern. Die populärste unter den Ultradistanzen ist der 100-Kilometer-Lauf, aber auch 50-Kilometer- oder 100-Meilen-Läufe gibt es. Über die 100 Kilometer sind die Japaner die Weltbesten. Bei den Männern liegt der Weltrekord über diese Strecke bei 6:09 Stunden, bei den Frauen bei 6:33. Neben genau taxierten Strecken gibt es auch Läufe, die auf eine bestimmte Zeit ausgetragen werden. Sechs- und Zwölf-Stunden-Läufe sind hier die bekanntesten Wettbewerbe. Besonders populär ist in Deutschland der Rennsteiglauf von Eisenach nach Schmiedefeld mit fast 74 Kilometern, bei dem besonders viele Höhenmeter zurückzulegen sind. Der längste Non-Stopp-Lauf Deutschlands ist das Goldsteig Ultrarace mit einer Länge von 661 Kilometern.

Die Idee, ganz lange Strecken zu laufen, kam Kai Jendretzke bei einem Staffellauf mit dem 1. FC Kaiserslautern. 25 Kilometer rannte er damals. „25 Kilometer war damals eine übliche Strecke. Aber bei diesem Lauf gab es auch einen 50-Kilometer-Lauf“, erzählt der FCK-Läufer vom ersten Ultra-Erlebnis. „Ich habe dann mal die 50 Kilometer probiert, das ging ganz gut, und ich merkte, dass Sechs-Stunden-Läufe und die 100 Kilometer perfekt für meinen Körper sind“, sagt der Erlenbacher. Mit 1,80 Meter und 70 Kilogramm ist er ein drahtiger, athletischer Typ, der für den Langlauf gemacht ist.

Fünf Siege in einem Jahr

Für Jendretzke begann die Ultralaufkarriere 2009 mit dem 50-Kilometer-Lauf in Eschollbrücken. Etwas mehr als vier Stunden benötigte er für dieses Strecke, verbesserte dieses Zeit bis heute auf 3:33 Stunden. Sein Lieblingslauf findet in Wien statt. Dort lief er 2014 in sechs Stunden 76,26 Kilometer und holte den Gesamtsieg. 2014 war ein Paradejahr für den FCK-Athleht, der fünf Ultraläufe gewann und zweimal Zweiter wurde. Es folgten Siege bei deutschen Meisterschaften und Europameistertitel. „Es ist schwierig, sich auf internationaler Ebene durchzusetzen. Ich bin auch gegen einen ungarischen Olympiateilnehmer gelaufen. Teils wurden die Rennen erst auf den letzten Metern entschieden“, sagt Jendretzke, der auch Nationalkaderathlet der Deutschen Ultramarathon-Vereinigung wurde.

„Nach dem EM-Sieg 2016 wollte ich meinem Körper Erholung gönnen. Ich hatte dann aber auch Verletzungspech.“ In den nächsten 18 Monaten lief Jendretzke, für ihn ungewöhnlich, nur einen Ultralauf, griff erst 2018 wieder an. Dreimal lief er 2018 die 100 Kilometer, auch beim populären Lauf in Biel in der Schweiz. Im vergangenen Jahr entdeckte Jendretzke dann Griechenland für sich. Lief bei der Veranstaltung Athlos Plataea Delphi einen Lauf über 107,5 Kilometer. Dann folgte der Dromos Athanaton in Griechenland. 142 Kilometer Länge hat dieser Lauf. Nur 2010, bei einem 24-Stunden-Lauf, lief er mit 166 Kilometern noch weiter. 142 Kilometer: Das würde in etwa bedeuten, dass man von Homburg an die Stadtgrenze von Frankfurt am Main rennt. „Das war ein sehr schwieriger Lauf. Es gibt fast keine flachen Streckenteile. Einmal ging es 20 Kilometer am Stück bergauf. Das gibt es sonst nur in den Alpen.“

Wegen des Coronavirus hat Jendretzke noch keine weiteren Veranstaltungen ins Auge gefasst. Zwei geplante Starts in Griechenland fielen der Pandemie zum Opfer. Daher heißt es zur Zeit nur trainieren. In der Ruhephase sind das dann 100 Kilometer pro Woche, in der Wettkampfphase auch mal bis zu 250 Wochen-Kilometer. Bis zu 70 Kilometer kann eine Trainingseinheit lang sein. „Ich laufe dann aber auch mal Blöcke. An einem Tag 40 Kilometer, am nächsten 50 Kilometer“, erzählt Jendretzke, der somit die Belastung von ganz langen Läufen simuliert. 63 Ultraläufe waren es bisher, hinzu kommen sollen noch einige.