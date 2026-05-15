Das Spiel des TuS am Sonntag (16 Uhr) beim SV Viktoria Herxheim ist für den Hohenecker Coach Henrik Weisenborn ein besonderes, auf das er sich freut.

„Für mich ist es das schönste Auswärtsspiel“, sagt Henrik Weisenborn und erklärt sein Faible für die Viktoria mit dem Stadion, das für ihn „das tollste“ der Verbandsliga ist. Aber auch den Verein findet Weisenborn gut. „In Herxheim wird richtig gute Arbeit geleistet.“

Der Saisonverlauf bestätigt diese Einschätzung des Hohenecker Trainers. Die Südpfälzer gehören nicht zu den grauen Mäusen der Liga, sie haben bislang eine bemerkenswerte Runde gespielt. Am vergangenen Wochenende gelang ihnen mit dem 4:2 bei der TSG Bretzenheim der elfte Sieg. Auch wenn die Herxheimer nicht im Kampf um den zweiten Platz mitmischen, sind sie in der Schlussphase der Saison doch sehr engagiert bei der Sache. Von den vergangenen acht Spielen verloren sie nur eins, das gegen den schon als Meister feststehenden TuS Mechtersheim.

Ein spannendes Duell

Das Duell der Hohenecker beim Tabellensiebten verspricht spannend zu werden. Zu was der TuS auswärts fähig ist, zeigte er zuletzt beim FC Bienwald Kandel, den er mit 6:2 besiegte. Diesem spektakulären Sieg folgte am vergangenen Sonntag auf dem heimischen Kunstrasen eine hohe Niederlage. Dem TB Jahn Zeiskam musste man sich mit 1:5 geschlagen geben. Das war aber alles andere als eine Pleite. Die Hohenecker zeigten sich über weite Strecken dem Jahn-Team ebenbürtig. Für Henrik Weisenborn war es ein „Fifty-fifty-Spiel“, das auch in die andere Richtung hätte kippen können. Ihrer Effektivität beim Verwerten der Torchancen verdankten die Gäste diesen für sie so wichtigen Sieg, der sie auf den zweiten Platz brachte.

Trotz des für sie enttäuschenden Ausgangs hatten die Hohenecker dann doch Grund zu Freude. Durch die Niederlage der TSG Bretzenheim ist für sie Abstieg kein Thema mehr. „Zwei Spieltage vor Saisonende haben wir den Klassenverbleib geschafft“, erklärt ein zufriedener Henrik Weisenborn und lobt seine Mannschaft für die „tolle Leistung“. Eine besondere Freude könnte die Mannschaft ihrem Trainer mit einem Erfolg in dem tollen Herxheimer Stadion machen. Es wäre der zehnte Sieg und für Henrik Weisenborn der schönste in dieser Saison.