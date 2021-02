Schauen Sie, liebe Leserinnen und Leser, mal auf ihre Hand. Die ist – vermutlich – in etwa zehn Zentimeter breit. Bei einigen etwas mehr, bei einigen etwas weniger. Etwas mehr, um genau zwölf Zentimeter, ist in der vergangenen Woche der Pegel des Gelterswoogs gestiegen. Das teilte die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Damit fehlen dem beliebten Badegewässer aber noch rund 40 Zentimeter Wasser, um voll gelaufen zu sein. Die Frage nach dem Pegelstand des Gelterswoogs hatte Armin Schmück am Donnerstag am RHEINPFALZ-Lesertelefon gestellt.