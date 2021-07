In Morlautern sind bei einem Unfall am Montag ein Verkaufswagen und ein Wohnhaus beschädigt worden.

Die Fahrerin eines Verkaufswagens steuerte laut Polizei am Montagnachmittag ihren Transporter durch die Otterberger Straße in Richtung Erlenbach. Plötzlich öffnete sich die seitliche Verkaufsklappe des Wagens. Die Klappe streifte eine Hauswand und beschädigte sie. Auch an dem Transporter entstand Schaden. Weil sich die Klappe nicht mehr schließen ließ, musste das Fahrzeug abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mindestens 4500 Euro. Die Beamten gehen aktuell von einem technischen Defekt als Unfallursache aus.