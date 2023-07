Von Donnerstag, 6. Juli, bis voraussichtlich Mittwoch, 19. Juli, steht in der Donnersbergstraße, zwischen der Mainzer Straße und der Walter-Gropius-Straße, die Sanierung der Asphaltdecke an. Laut Stadtverwaltung werden auf einer Strecke von 570 Metern auf beiden Straßenseiten die obersten vier bis zehn Zentimeter der Fahrbahndecke abgefräst und die vielen Schlaglöcher sowie Spurrillen beseitigt. Gearbeitet wird in einem Bauabschnitt. Die Arbeiten werden unter Vollsperrung ausgeführt. Das AWO-Seniorenhaus „Alex Müller“ bleibt während den Bauarbeiten jederzeit über die Mannheimer Straße und Donnersbergstraße erreichbar. Die Wohngebiete entlang der Walter-Gropius-Straße sind über die Brüsseler Straße anfahrbar. Die Umleitungen sind für die Verkehrsteilnehmer ausgeschildert, so die Stadt.