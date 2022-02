Die Verkehrsuntersuchung in der Rütschhofstraße ist sinnvoll. Ohne vorher klare Kriterien zu formulieren, bringt sie die Diskussion über eine versuchsweise Sperrung für den Autoverkehr aber nicht voran.

Für den Verkehrsversuch in der Rütschhofstraße hätte sich am Montag keine Mehrheit gefunden, die Fronten sind verhärtet. Ob sich das mit der Verkehrsuntersuchung ändert, ist fraglich. Dafür müssten vorab Kriterien und Grenzwerte definiert werden, anhand derer entschieden wird, ob ein Versuch sinnvoll ist oder nicht. Dazu können die gefahrenen Geschwindigkeiten zählen, die Verkehrsbelastung im Ort oder Beschwerden von Auto- und Radfahrern. Auf diese Kriterien müssen sich alle Beteiligten – Bürger, Verwaltung, Stadt- und Ortsbeirat – verständigen. Steigt man erst in die Diskussion ein, wenn die Daten vorliegen, interpretiert sie jede Seite zu ihrem Vorteil. Die Diskussion kommt dann keinen Deut voran.