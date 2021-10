Das länger erwartete Debüt des neuen Generalmusikdirektors am Pfalztheater Daniele Squeo erfolgt am Freitag, 8. Oktober, 20 Uhr im Sinfoniekonzert in der Fruchthalle. Dabei steht eine Uraufführung auf dem Programm.

Der italienische Dirigent Daniele Squeo ist ab der Spielzeit 2020/21 am Pfalztheater und gilt als Experte des italienischen Repertoires, insbesondere der Belcanto-Opern. Beim Sinfoniekonzert erfährt eine Orchesterfantasie zum Thema „Barbarossa“ von Marc-Aurel Floros ihre Uraufführung.

Daneben steht das dritte Klavierkonzert von Sergej Rachmaninow auf dem Programm. Für die ursprünglich vorgesehene Anna Fedorova, die leider wegen einer Handverletzung absagen musste, übernimmt nun der international renommierte Pianist Artur Pizarro. Um 19.15 Uhr gibt es eine Einführung im Roten Saal mit Chefdramaturg Andreas Bronkalla. Karten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information und an den bekannten Vorverkaufsstellen.