Manchmal braucht es nur eine dezente Aufforderung zum Tanz. Das bewiesen die 17 Hippies bei ihrem Auftritt in der gut besuchten Kammgarn. Mit einem Augenzwinkern in Richtung des nicht ganz so jugendlichen Publikums wollte die Band ihre Zuschauer gerne einen Walzer tanzen sehen. Und diese lieferten ab. Es waren genau solche Momente, die am Ende Band und Besucher gleichermaßen zufrieden nach Hause gehen ließen.

Der Funke zwischen der Band und ihren Zuhörern sprang problemlos über. Das lag freilich hauptsächlich an der flotten, abwechslungsreichen Musik der 17 Hippies. Zehn Musiker standen auf der