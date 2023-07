18 Monate war die Pfarrstelle der protestantischen Gemeinde Erlenbach/Morlautern vakant. Seit Juni haben die insgesamt 1900 Gemeindemitglieder einen neuen Pfarrer. David Gippner hat sich vorgenommen, „die Menschen dort abzuholen, wo sie stehen“.

1983 in Kempten geboren, hat er sein Abitur am Rhabanus-Maurus-Gymnasium der Benediktinerabteil St. Ottilien im Allgäu gemacht. Anschließend hat er in Jena Theologie studiert. Seine erste Pfarrstelle, einschließlich Vikariat, führte ihn nach Waldfischbach-Burgalben. Über Vertretungen, die er während Vakanzen in Donsieders, Heltersberg, Geiselberg und Schmalenberg übernahm, lernte er die Menschen in der Pfalz kennen. „Ich habe mir Erlenbach und Morlautern angeschaut, die Lage der Orte, die Kirchen, und ich habe mich wohlgefühlt.“ Da das Pfarrhaus in Erlenbach verkauft sei, hat der Pfarrer eine Wohnung in Erlenbach bezogen. Seit 2018 ist er verheiratet.

Der leidenschaftliche Sänger ist schon im Chor engagiert

Angetreten ist Gippner mit dem Vorsatz, sich den Herausforderungen der Zeit zu stellen und in beiden Gemeinden einen Aufbruch zu wagen. Beide hätten viel mit Musik zu tun. Als leidenschaftlicher Sänger, der sich in der Vergangenheit im Rap-Chor in Donsieders eingebracht hat, hat er bereits in der Kantorei Morlautern einen Platz gefunden. Dass die Kirchen leerer geworden sind, ist ihm nicht entgangen. 26 Besucher hat er beim letzten Gottesdienst in Erlenbach gezählt.

Schwellen will er versuchen abzubauen, Menschen mit einem niederschwelligen Angebot den Zugang zum Gemeindeleben erleichtern. In seiner letzten Gemeinde habe es einen „All-Generation-Friday“ gegeben. Da seien Menschen aus allen Generationen zusammengekommen, hätten erzählt und gemeinsam gesungen und miteinander eine kleine Andacht gefeiert. Für Gippner eine Möglichkeit, Menschen mit verlorener Bindung zur Kirche wieder an ein Gemeindeleben heranzuführen. Angetan zeigt er sich von der gelebten Ökumene mit der katholischen Gemeinde St. Bartholomäus in Morlautern, eine Gemeinde der Pfarrei Heiliger Martin.

Amtseinführung am Sonntag

Am Sonntag wird Gippner im Rahmen des Ökumenischen Gemeindefestes in einem Gottesdienst, 10.30 Uhr, in der protestantischen Kirche in Morlautern von Dekan Richard Hackländer in sein neues Amt eingeführt.