Als „überglücklich“ und „erleichtert“ beschreibt David Eckerlin, der die zehnte Klasse des Heinrich-Heine-Gymnasium Kaiserslautern besucht, das Gefühl, das er nach seiner Nominierung zu den U17-Europameisterschaften vom 30. August bis 12. September in Podcetrtek (Slowenien) hat.

Zuvor hatte er sich in glänzender Form bei Nationalmannschaftslehrgängen in Mülheim/Ruhr und Hannover präsentiert, zudem zwei Goldmedaillen sowie zwei Bronzemedaillen bei internationalen Turnieren in Spanien und Österreich gesammelt. Damit hatten die Verantwortlichen im Deutschen Badminton-Verband um Bundestrainer Nachwuchs Michael Fuchs fast keine andere Wahl.

Von wegen nur Einzel

„Vor allem, dass ich im Mixed dabei bin, ist für mich klasse. Davor war ich immer auf Einzel fokussiert. Da für mich jedoch die Chancen im Mixed und Doppel größer sind, habe ich mich auf diese beiden Disziplinen umgestellt, was schwerer war. Zudem ist in Deutschland die Konkurrenz im Mixed größer, als im Einzel. Letztendlich bin ich froh, dass die Bundestrainer mir das zutrauen“, sagt David Eckerlin.

Mit der Nominierung hat sich die harte Arbeit am Nachwuchsstützpunkt Kaiserslautern ausgezahlt. In den vergangenen Wochen und Monaten absolvierten er und die anderen Athletinnen und Athleten zahlreiche Trainingseinheiten und legten damit die Basis für solche Leistungen.