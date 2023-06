Lautstark gezofft hat sich in der Nacht auf Mittwoch ein Paar in Kaiserslautern. Der Streit eskalierte derart, dass am Morgen darauf beide Beteiligte in geschlossenen Räumen einer Polizeidienststelle erwachten. In (getrennte) Zellen gebracht hatte das Pärchen eine ausufernde Auseinandersetzung, die laut Polizei wohl hauptsächlich dadurch befeuert worden war, dass beide vorm Ausbruch des Streits schon gewaltig einen über den Durst getrunken hatten.

Gegen 0.45 Uhr ging die erste Meldung bei der Polizei ein. Das Paar streite sich lautstark und randaliere zudem in der Wohnung von Familienangehörigen des Mannes in der Lauterer Innenstadt, hieß es. Eine Streife sprach vor Ort mit den beiden Beteiligten, die mit einen hohen Alkoholisierungsgrad aufwarten konnten, und erteilte der Frau einen Platzverweis.

Ruhe nur von kurzer Dauer

Kurze Zeit später tauchte die 35-Jährige aber erneut an der Wohnung auf und sorgte damit abermals für einen Polizeieinsatz. „Diesmal erhielten beide ,Streithähne’ einen Platzverweis und wurden aufgefordert, die Wohnung zu verlassen. Beide trollten sich“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.

Die Ruhe war allerdings nur von kurzer Dauer. Nur Minuten später konnten die Polizisten beobachten, wie das Pärchen erneut das Mehrfamilienhaus betrat. Beide wurden daraufhin in Gewahrsam genommen und mussten mit zur Dienststelle kommen. Atemalkoholtests bescheinigten ihnen um 2.20 Uhr Alkoholpegel von 2,3 bis 2,5 Promille. Um weitere Straftaten zu verhindern, wurde beiden ein Schlafplatz in je einer Zelle zugewiesen.