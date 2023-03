Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Das System Ehrenamt hat zu Corona-Zeiten gelitten“, sagt Thomas Höhne, Leiter des Referats Feuerwehr und Katastrophenschutz der Stadt. So habe auch die Freiwillige Feuerwehr Kaiserslautern in den vergangenen drei Jahren Federn gelassen. Doch es gibt auch Dinge, die ihn und Feuerwehrdezernent Peter Kiefer, zuversichtlich in die Zukunft der ehrenamtlichen Helfer blicken lassen.

Während Corona habe es keine richtige Ausbildung bei der Freiwilligen Feuerwehr gegeben, Übungsabende und gemeinsame Aktivitäten seien oft ausgesetzt worden. Höhne: „Die bei