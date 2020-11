Michael Frenz aus Schopp, Athlet der LG Ultralauf, zurzeit unterwegs zu einem nicht gerade unanstrengenden Spendenlauf, hat einen ganz besonderen Wunschzettel. Auf dem ein Wunsch steht, der bei ihm auch was mit dem Beruf zu tun hat. „Ich will, dass wieder Laufveranstaltungen stattfinden und die Lauffreunde wieder zusammen finden“, sagt Frenz.

Bisher sei es in seinem gesamten Leben eine Selbstverständlichkeit gewesen, dass Wettbewerbe aller Art im Laufbereich immer und überall stattfanden. „Jetzt muss man sich auch mal Gedanken über solche Veranstaltungen machen“, sagt der 50-Jährige, der nun auch Gedanken nachvollziehen kann, die er sonst immer von seinen Großeltern gehört hat. „Man hat einfach die Sehnsucht nach Normalität. Ich wünsche, dass der nächste Tag einfach wieder diese Normalität bringt“, formuliert Frenz seinen Wunsch. Zudem sei es ihm wichtig, dass auch gesellschaftlich wieder Ruhe einkehrt.

Frenz hat inzwischen einen großen Teil seines Spendenlaufes schon hinter sich. 120 Kilometer lief er ab seinem Heimort bis zur Mainspitze nach Mainz (wir berichteten). Der Veranstalter des MMM-Ultralaufs (Mainzer Maaraue (Ultra-) Marathon), ein Charity-Lauf, der jährlich für den Verein Hospiz an der Mainzspitze e. V. Spenden sammelt, war das Vorbild für die Tour des Ultraläufers aus Schopp, der in Belgien auch schon einen 500 Kilometer langen Lauf gewann. 18 Stunden war Frenz da unterwegs.

In Mainz macht sich der Ultraläufer, der selbst beruflich Laufveranstaltungen organisiert, auf die letzten 45 Kilometer. Am 5. Dezember startet der Schopper zu seinen letzten Laufkilometern, mit denen er insgesamt 8500 Euro sammeln will. So viel kostet die Qualifikation eines Mitarbeiters für die Trauerarbeit im Hospiz in Mainz. Gespendet werden kann noch bis zum 6. Dezember (siehe www.meldelaeufer.de).

