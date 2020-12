„Da fällt mir die Decke auf den Kopf“, sagt Maximilian Luczak über sein fehlendes Fecht-Training. Der Abteilungsleiter der Fechter der TSG Kaiserslautern vermisst dabei auch die Regelmäßigkeit, mit der er sonst das Kampfutensil schwingt. Insbesondere findet er es auch bedauerlich, dass das größte TSG-Fechttalent, Marina Freitas de Oliveira (17), in diesem Jahr nicht seinem Ziel nachgehen konnte (wir berichteten). „Sie konnte sich jetzt wegen Corona nicht für die deutschen Meisterschaften der Jugend qualifizieren. Sie hatte gerade wieder angefangen, richtig zu trainieren. Sie ist unser großes Talent“, bedauert Luczak, der an der TU Kaiserslautern arbeitet.

Super motiviert

Er wünsche sich allen voran für das kommende Jahr, dass der Fecht-Nachwuchs sich künftig wieder in der Halle 1 im Buchenloch zu den Übungseinheiten treffen kann. „Die Erwachsenen kommen mit dieser Zeit besser klar“, sagt der 27-jährige Doktorand der Chemie. Auch wünsche er sich, dass Johannes Krieger-Kettering, der für das Jahr 2020 nach einer Vielzahl von Gesprächen neu engagierte Trainer, künftig sein Können zeigen kann. „Er ist super motiviert. Wir hatten auch viel Zulauf von Talenten. Er soll einfach auch zeigen, was er kann“, zeigt sich Luczak trotz der verbaselten Saison schon jetzt begeistert vom neuen Cheftrainer, der sich immer wieder große Mühe gebe, dem Fecht-Nachwuchs etwas bieten zu können.

Bittere Pille

Noch in Mark und Knochen sitzt ihm und seinen Mitstreitern, dass die Fecht-Aktiven trotz des Sieges bei den Südwestdeutschen Meisterschaften nicht an den nationalen Titelkämpfen teilnehmen konnten. „So eine Qualifikation gelingt nicht alle Tage“, bedauert der Abteilungsleiter die Absage der Meisterschaften, auf die er lange Zeit gehofft hatte.

Die Serie

