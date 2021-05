Während es am Schwanenweiher im Volkspark keine Lösung gibt, die alle Beteiligten zufrieden stellt, gibt es bei den Mehlschwalben viele Ideen, wie Mensch und Tiere gut miteinander auskommen können.

Die Schwäne im Volkspark sind Jahr für Jahr ein hochemotionales Thema, für das es keine einfache Lösung gibt. Die Tiere haben sich den Schwanenweiher als Lebensraum ausgesucht und scheinen sich dort wohlzufühlen. Jahr für Jahr bringt das Schwanenpaar dort Jungtiere zur Welt. Und in diesem Moment beginnt ein Kreislauf, der sich tragischerweise regelmäßig wiederholt: Sobald die Jungtiere da sind, machen sich etliche Parkbesucher Sorgen um die Sicherheit der Tiere. Tatsächlich sterben immer wieder Jungtiere – woran, das lässt sich selten eindeutig sagen.

Für manche liegt es auf der Hand, dass die Tiere von Menschen getötet werden – einen offiziellen Beweis hierfür gibt es nicht. Wird ein Schwan nicht mehr gesehen, bleibt offen: Hat er sich einen neuen Lebensraum gesucht oder ist ihm etwas passiert? Hat ihn ein Artgenosse attackiert?

Oder war es sogar ein Mensch oder ein Hund? Solange niemand dabei ist, der etwas Konkretes beobachtet hat, können weder Polizei noch Stadtverwaltung tätig werden. Trotz allem hinkt das Argument, dass es sich bei den Tieren um Wildtiere handelt. Die Umgebung, in der die Tiere leben, ist von Menschen gemacht und wird von diesen aktiv genutzt. Zudem werden die Tiere von Menschen gefüttert, Verbotsschilder hin, Verbotsschilder her. Dadurch greifen die Besucher aktiv in das Leben der Tiere ein – und verschärfen unter Umständen in bester Absicht die Problematik zusätzlich.

Egal, wie man die Sache dreht und wendet – es ist kompliziert. Dass die Situation all jene frustriert, die sich jedes Frühjahr aufs Neue Sorgen um die Tiere machen, ist verständlich. Letztlich bleibt nur eine Feststellung: In dem Moment, wo Menschen und Wildtiere in einer Stadt aufeinandertreffen, wird es problematisch – und zwar meistens für die Tiere.

Zusammenleben von Mensch und Tier

Doch immer wieder finden sich engagierte Zeitgenossen, die es nicht hinnehmen wollen, dass der Mensch den Wildtieren den Lebensraum komplett nimmt. Die Vorschläge von Vogelschützer Kurt Wilhelm, wie man die Mehlschwalbe beim Nestbau unterstützen kann, zeigen, dass es sehr wohl gehen kann, dass Mensch und Wildtier zusammen leben können – sofern die Menschen es zulassen. Zuschriften und Fotos unserer Leser zeigen, dass es Orte in der Stadt gibt, an denen auf die Bedürfnisse der Mehlschwalben eingegangen wird.

Hundehaufen mit Fähnchen

Ein weniger erfreuliches Thema sind die Hinterlassenschaften, die Haustiere in der ganzen Stadt verteilen. Wobei hier auch wieder nicht die Tiere das Problem sind, sondern die Zweibeiner am anderen Ende der Leine. Würde jeder Hundebesitzer den Haufen seines Vierbeiners wegräumen, wäre allen geholfen. Die Stadtbildpflege hat sich vorgenommen, auf dieses Problem aktiv aufmerksam zu machen. Geplant ist eine Aktion mit Schwerpunkt um die Kottenschule, wo das Problem besonders groß ist. Dort sollen sämtliche Hundehaufen mit Fähnchen markiert werden, um Hundebesitzern zu verdeutlichen, wie viele Hinterlassenschaften sich dort ansammeln. Nach einem kurzen Zeitraum will die Stadtbildpflege die Fähnchen wieder entfernen – inklusive der Haufen, die damit markiert wurden. Es ist wichtig und gut, dass immer wieder auf dieses Problem hingewiesen wird. Die Situation einfach so hinnehmen wäre falsch. Vielleicht erreicht man auf diese Weise ja den ein oder anderen Hundebesitzer, wenn ihm vor Augen geführt wird, wie sich sein rücksichtsloses Verhalten auswirkt.