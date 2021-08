Das Wohngebäude Hilgardring 13 wurde in den Jahren 1919/1920 von dem Bauverein e.V. errichtet. Die ältere Aufnahme stammt aus dem Jahr 1920. Das aktuelle Erscheinungsbild (das Farbfoto) unterscheidet sich nur unwesentlich von dem aus dem Jahr 1920. Das Haus hat sieben Wohnungen. Die Bau AG hat die Anlage bei ihrer Gründung im Jahr 1921 als „vermietetes Haus“ übernommen.

Die Bau AG hat das Gebäude im Laufe der vergangenen Jahrzehnte wiederholt überarbeitet. Bei der letzten Sanierung wurden das Dach und die Fassade saniert, die Elektroversorgung wurde erneuert und Breitbandkabel angeschlossen.

Die Wohnanlage steht Ecke Hilgardring und Am Schlittweg. Im Vergleich mit den ebenfalls bei der Bau-AG-Gründung aus den Beständen der Baugenossenschaft übernommenen etwas schlichteren Häusern in der Straße Am Schlittweg (links im Bild ein Gebäude mit Giebelaufbau), ist das Gebäude Hilgardring 13 recht komfortabel. Dieser etwas aufwendigere Baustil entsprach dem Konzept des Bauvereins mit seinem Vorsitzenden, Bankdirektor Friedrich Schmitt. Der sehr aktive Bauverein errichtete unter anderem auch in dem schon kurz nach der Jahrhundertwende beliebten Wohngebiet Lindenhof Gebäude.

Der Verein baute ausschließlich für seine Mitglieder. Durch sein Bauprinzip half er mit, das Stadtbild von Kaiserslautern zu verschönern. Bereits vor der Übernahme durch die Bau AG hatte der Bauverein Wohnhäuser an Privatpersonen verkauft. Er finanzierte auch deren Bauvorhaben. Der Verein war bereits seit dem Jahr 1906 aktiv und half mit, das Stadtbild zu verschönern.