380.000 Pakete verlassen derzeit täglich das Amazon Logistikzentrum Kaiserslautern. Werkleiter Rogier Thijs verrät, welches Produkt die Haustechnik ins Schwitzen bringt – und wieso er lieber beim Versandriesen arbeitet, als Schüler zu unterrichten.

Am Mittwochnachmittag endete die wohl aktuell bedeutendste Gerichtsverhandlung in der Pfalz. Während die deutsche Öffentlichkeit zum Ende des Polizistenmord-Prozesses nach Kaiserslautern blickte, verschwand Andreas S. sang- und klanglos hinter den Türen des Gerichtssaals. Eine Reportage.

Die Hochschule Kaiserslautern kommt mehr und mehr auf dem Campus Kammgarn an. Mensa, Bibliothek, Rechenzentrum und Verwaltung sind bereits umgezogen. Jetzt steht das neue Laborgebäude mit der alten Sandsteinfassade vor der Fertigstellung.

Der Fashion Point in Ramstein-Miesenbach schließt zum Jahresende. Fast 40 Jahre konnten Kunden in dem Laden Mode einkaufen. Inhaber Karl-Lorenz Spielmann nennt drei Gründe, warum er die Filiale in der Miesenbacher Straße nun aufgibt, sein Hauptgeschäft und die zweite Filiale im E-Center jedoch weiterbetreibt.

Einen nächtlichen Blickfang gibt es seit dem Wochenende hoch oben über Bann: In der Dunkelheit erstrahlt auf dem Hausberg das Gipfelkreuz, das die Heimat- und Enzianfreunde vor einem guten halben Jahr aufgestellt und jetzt mit LED-Lichtern illuminiert haben.