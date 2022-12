Das Jahr 2022 geht zu Ende. Die Corona-Pandemie, die 2020 und 2021 maßgeblich geprägt hat, ist noch nicht verschwunden. Seit Ende Februar bestimmte dann der Überfall Russlands auf das Nachbarland Ukraine und die Auswirkungen des Krieges das Leben mit. Wie ist das Jahr, liebe Leserinnen und Leser, für Sie gelaufen? Was ist bei Ihnen an positiven oder negativen Erlebnissen im Rückblick auf das Jahr hängen geblieben? Was haben Sie in den zurückliegenden fast zwölf Monaten erlebt? Trauriges, aber auch Schönes oder Hoffnungsvolles? Schreiben Sie uns in wenigen Sätzen davon. Wir hoffen auf viele interessante, mutmachende und inspirierende Geschichten von Ihnen. Zu Wort kommen sollen Sie, liebe Leserinnen und Leser, wie gewohnt in unserer Silvesterausgabe, mit Bild. Schicken Sie uns dazu eine E-Mail an die gewohnte Adresse redkai@rheinpfalz.de – bitte unbedingt mit Name, Anschrift und Telefonnummer!