Seit über 70 Jahren ist das US-Militär in der Westpfalz präsent. Die US-Air Force betreibt die „Super-Base“ Ramstein und den Flugplatz Spangdahlem, die Standortverwaltung Rheinland-Pfalz der US-Army hat ihren Sitz in Kaiserslautern. Die rheinland-pfälzische Landesregierung spricht von einer einzigartigen Beziehung, der Bürgermeister von Stadt und Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach bezeichnet die Amerikaner in der Region als Freunde und Nachbarn, die hier ein „home far away from home“ fänden. US-Präsidentschaftswahlen werden deshalb schon immer mit Spannung verfolgt. Und noch mehr, wenn ein Kandidat Trump heißt.

