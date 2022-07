Was am Dienstag in Kreis und Stadt Kaiserslautern alles wichtig war:

Für das über neun Hektar große Gelände der ehemaligen Quartermaster-Kaserne an der Eselsfürth gibt es einen Interessenten. Noch ist aber nicht klar, ob der Stadtrat zu dessen Gunsten auf das Vorkaufsrecht der Stadt verzichtet. Dabei geht es auch um die Frage, wie das Areal zu bewerten ist: ein großes Risiko oder ein „Sahnestück“.

Der nächste Lauterer Stadtspaziergang führt ins Grübentälchen, da lebten anfangs Arbeiter und Angestellte in kleinen, bescheidenen Häusern. Doch mittlerweile ist es zu einer begehrten Wohnlage geworden, die vor allem mit Ruhe, guter Nachbarschaft und Nähe zu Innenstadt und Autobahn punktet. Gleichzeitig ist es ein Viertel mit vielen Facetten.

In Kaiserslautern wird erst einmal keine Übernachtungssteuer erhoben. Vom Tisch ist die Abgabe damit allerdings noch nicht.

Am Freitag startet auf der Freilichtbühne Katzweiler das „Urmel“ in eine aufregende Zeit. Der Bühnennachwuchs ist gefordert und übertrifft sich selbst, wie der Besuch der Generalprobe zeigt.

Damit Bürgern, die ihren Abfall wegbringen möchten, künftig weite Wege erspart bleiben, hat sich der Kreistag dafür ausgesprochen zu prüfen, ob der Wertstoffhof in Kaiserslautern-Erfenbach künftig gemeinsam mit der Stadt genutzt werden kann.