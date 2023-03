Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Countdown läuft: Wohl eine der letzten Shows in der Kuseler Kult-Kneipe Schalander stand am Nikolaustag an. Und das mit einer Band, die das nahende „Ende“ brillant vertonte: Omni Selassi aus Leipzig und der Schweiz.

Klare Linien, gleitende Melodien, ein Anfang und ein Ende: All das gibt es nicht bei dem Trio von Omni Selassi, das 2019 – als die Welt noch in Ordnung war – von Rea Dubach gegründet