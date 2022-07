Die Schere klafft weit auseinander: Während sich Kaiserslauterns Kriminalstatistik durchaus sehen lassen kann, spricht das subjektive Sicherheitsempfinden der Menschen eine ganz andere Sprache. Bei einem „Abendspaziergang“ durch die Lauterer City sind Vertreter der Polizei, des Ordnungsamtes und des Stadtrates diesem Phänomen auf den Grund gegangen.Wer wird in Bruchmühlbach-Miesau zur neuen Sommerfestkönigin gekürt? Das Geheimnis lüftete der Unterhaltungsverein am Freitagabend – einer der Höhepunkte des Festes. Und wie sich herausstellte, ist die Hoheit keine Unbekannte.

Zum ersten E-Mobilitätstag lud der Verein Zukunftsinitiative Niederkirchen/Alte Welt für den vergangenen Samstag rund um die Westpfalzhalle ein. Vor allem die staatliche Förderprämie war ein Thema.

Weniger mähen, mit Mist und Kompost düngen und vielfältige Fruchtfolgen einhalten, das alles sieht das Programm „Landwirtschaft für Artenvielfalt“ vor. Warum es sich für alle Seiten lohnt, das zu unterstützten, zeigt sich bei einem Rundgang in Hütschenhausen.

Der „Sommerswing“ im Volkspark geht wieder los. Musiker Franz Wosnitza freut sich besonders darauf. „Endlich wieder zur Trompete greifen, endlich wieder Musik machen und in strahlende Gesichter schauen.“ Immer mittwochs lädt der Vollblutmusiker im Juli und August zum „Sommerswing“ von 19 bis 22 Uhr in den Volkspark ein.

An einem lauen Sommerabend der Hitze der Stadt entfliehen und im Biergarten mit Freunden oder Familie die Natur genießen: Dafür ist der Bremerhof ideal. Jan-Thomas Krause ist dort Stammgast – nicht nur im Sommer. Er erzählt, was er an Platz 8 unserer Leserumfrage „Zehn Dinge, die man in Lautern gemacht haben muss“ besonders mag.