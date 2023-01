Die Premiere der Hallen-Masters erlebt am Sonntag ihren Showdown. Nach der erfolgreichen Vorrunde treten ab 10 Uhr sechs Teams um die Masters-Krone an. In der Kaiserslauterer Barbarossahalle wird aber nicht nur der Ball rollen.

„Hallenfußball vom Feinsten“ verspricht Turnierorganisator Andreas Gödtel. „Wenn die Vorrunde schon so super gelaufen ist, darf man gespannt sein, was uns bei der Finalrunde erwartet“, hofft Gödtel auf ein weiteres Fußball-Spektakel unter dem Hallendach. Im Schnitt sechs Treffer pro Spiel durften die Fans bei den Ausscheidungsturnieren in der Schillerschule bejubeln. Ausrichter der Hallen-Masters ist der Freundeskreis der Schiedsrichtervereinigung Kaiserslautern-Donnersberg, der die Veranstaltung auch dazu nutzen möchte, auf den dezentralen Neulingskurs zwischen dem 22. und 26. Februar in Morlautern hinzuweisen.

Die erstmals ausgetragenen Hallen-Masters unterscheiden sich von den offiziellen Hallen-Kreismeisterschaften, die frühzeitig vom Verband abgesagt wurden, durch ein gewagtes Konzept: Unabhängig von ihrer Spielklasse haben alle Vereine die Chance, das Turnier zu gewinnen. Dass die Größenunterschiede zwischen David und Goliath speziell in der Halle sehr schnell zusammenschmelzen können, hat die Vorrunde mit einigen Überraschungen bereits bewiesen.

Trotzdem muss Landesligist VfR Kaiserslautern am Sonntag mit der Favoritenbürde leben. Zu dominant, zu spielstark präsentierten sich die Jungs von Trainer Christopher Lamprecht auf dem Parkett. Doch die Konkurrenz lauert und wird alles daran setzen, einen Durchmarsch des VfR zu verhindern: Allen voran die FCK-Portugiesen und die TSG Kaiserslautern. Beide Teams lieferten sich bereits in der Vorrunde einen packenden Zweikampf und sind durchaus in der Lage, den Turnierfavoriten zu ärgern.

Die Generalprobe

Für fünf der sechs Teilnehmer sind die Hallen-Masters eine willkommene Generalprobe für die in der nächsten Woche stattfindenden RHEINPFALZ-Stadtmeisterschaften. Neben dem VfR, der TSG und den FCK-Portugiesen werden am Sonntag auch der FC Erlenbach und der TuS Erfenbach um die Masters-Krone mitspielen. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld vom einzigen Vertreter aus dem Donnersbergkreis, der SG Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil.

Im Gegensatz zur offiziellen Futsal-Variante wird bei den Hallen-Masters mit Bande gespielt. Die jeweils 15 Minuten dauernden Begegnungen der Finalrunde, in der jeder gegen jeden spielt, werden geleitet von den Schiedsrichtern Daniel Greef, Marcel Mai, Tobias Persohn und Max Müller. Die Mitglieder des Freundeskreises und des Kreisausschusses übernehmen die Turnierleitung, die Zeitnahme und die Bewirtung in der Halle.

Kurzfristig und unter dem Einfluss der Darts-WM in London haben die Organisatoren ein besonderes Rahmenprogramm auf die Beine gestellt: Die Besucher haben während des Turniers die Möglichkeit, an einer 9-Darts-Challenge teilzunehmen. Veranstaltet wird das an zwei Boards ausgetragene Show-Turnier vom Rheinland-Pfälzischen Dartverband in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Dartverband. Als Hauptpreis winkt ein Original-Board.

Info

Ein Video als Vorschau auf das Hallen-Masters gibt es unter

https://www.youtube.com/watch?v=yrOl7D2nFAI

So spielen sie

10 Uhr: FCK-Portugiesen – FC Erlenbach, 10.17 Uhr: TSG Kaiserslautern – VfR Kaiserslautern, 10.34 Uhr: SG Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil – TuS Erfenbach, 10.51 Uhr: FCK-Portugiesen – TSG Kaiserslautern, 11.08 Uhr: SG Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil – FC Erlenbach, 11.25 Uhr: TuS Erfenbach – VfR Kaiserslautern, 11.42 Uhr: TSG Kaiserslautern – FC Erlenbach, 11.59 Uhr: FCK-Portugiesen – TuS Erfenbach, 12.16 Uhr: SG Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil – VfR Kaiserslautern, 12.33 Uhr: TSG Kaiserslautern – TuS Erfenbach, 12.50 Uhr: VfR Kaiserslautern – FC Erlenbach, 13.07 Uhr: FCK-Portugiesen – SG Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil, 14.24 Uhr: TuS Erfenbach – FC Erlenbach, 13.41 Uhr: TSG Kaiserslautern – SG Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil, 13.58 Uhr: FCK-Portugiesen – VfR Kaiserslautern.