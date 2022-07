Für zahlreiche Familien im Quartier um die Röhmschule ist das „Schulkinderhaus“ eine bedeutende Institution, wenn es um die Betreuung von Gundschulkindern geht. Und das seit 21 Jahren. „Eigentlich sollte das 20. Jubiläum im vergangenen Jahr gefeiert werden. Doch Corona hatte uns einen Strich durch die Rechnung gemacht“, so Patricia Burgard.

Eine Anerkennung für ihre Arbeit, die die Erzieherin zusammen mit ihrer Kollegin Alexandra Pinheiro im Schulkinderhaus in den vergangenen Jahren geleistet hat, konnte sie kürzlich von Schuldezernentin Anja Pfeiffer entgegennehmen. Das Schulkinderhaus, in dem Kinder der Röhmschule neben einem Mittagessen eine Hausaufgaben- und eine Nachmittagsbetreuung im Haus des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM) in der Humboldstraße 25 erhalten, ist ein Kooperationsobjekt mit der Röhmschule und der Stadt Kaiserslautern.

Mit Patrica Burgard steht dem Schulkinderhaus eine Erzieherin zur Seite, die bereits mit neun Jahren der Jungschar des CVJM angehörte, später dann als Sekretärin arbeitete. „Es ist eine ganz besondere Kooperation, die allen Beteiligten zugutekommt.“ Getrennt nach den Klassenstufen eins und zwei sowie drei und vier erhalten die Kinder im Haus des CVJM eine Betreuung nach dem Unterricht. Von dem Angebot machen die Eltern von 30 Kindern, überwiegend mit Migrationshintergrund, Gebrauch. Dafür zahlen die Eltern ein Betreuungsgeld von monatlich 70 Euro plus einen Beitrag für das Mittagessen.

Eine AG Turnen nutzt die Sporthalle der Röhmschule

Nach der Erledigung der Hausaufgaben stehen den Kindern bei gutem Wetter der Schulhof der Röhmschule, bei schlechtem Wetter Räume im Haus des CVJM zur Verfügung. Im Sommer mache die Freizeit im Schulhof besondere Freude, da dieser von großen Bäumen beschattet sei, so Patricia Burgard. Zusätzlich gebe eine AG Turnen, die die Sporthalle der Röhmschule benutzen könne.

„Das Schulkinderhaus der Röhmschule ist eine gefragte Einrichtung“, weiß die Erzieherin. Ebenso bei Eltern begehrt ist das Ferienprogramm, das über den CVJM in den Oster-, Sommer- und Herbstferien angeboten wird. Bereits jetzt seien zwei Wochen in den Sommer- und eine Woche in den Herbstferien ausgebucht.