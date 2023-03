Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auch auf den 64 Feldern ist nach der langen Coronapause wieder so etwas wie Normalität eingekehrt. Die Schachspieler sitzen sich wie in alten Zeit leibhaftig am Brett gegenüber und bestreiten ihre Mannschaftskämpfe. Das gilt auch für den in der Zweiten Rheinland-Pfalz-Liga Süd spielenden SC Niedermohr-Hütschenhausen, der am Sonntag (10 Uhr) im Bürgerhaus in Hütschenhausen den SK Frankenthal II empfängt.

Von Peter Knick

Für den SC Niedermohr-Hütschenhausen (SCN) ist es ein besonderer Wettkampf. Spielt doch das Team zum ersten Mal seit fast 22 Monaten wieder zu