Bei der puristischen Folk-Musik des Randi Tytingvåg Trios aus Norwegen konnte man am Freitagabend im Salon Schmitt herrlich die Seele baumeln lassen.

Der besondere rustikale Charme des Clubs, die witzige Vielfalt an Sitzmöglichkeiten, die einladende Holztheke und die unmittelbare Nähe zu den Musikern sind die Zutaten für ein Livekonzert im Salon Schmitt. Die Landung am Flughafen hat geklappt, aber die Instrumente des Randi Tytingvåg Trios sind wohl nicht mitgekommen oder in irgendwelchen Gängen falsch abgebogen. Mit dieser Info startet das Trio scheinbar unbeeindruckt auf kurzerhand vom Club organisierten Leihinstrumenten. Mit den ersten Takten nimmt die Musik eigenartig gefangen.

Die betörende Einfachheit von Stimme und akustischen Instrumenten kombiniert mit der Rhythmik der norwegischen Sprache: So beginnt das das Konzert mit der Hommage an Randi Tytingvågs seelenverwandten Co-Autor der Liedtexte („Den eg venta på“). Als studierte Jazzsängerin war sie ursprünglich nur mit englischen Songs unterwegs. „Dance“ ist so ein Titel. Sie ergänzt: „Tanze mit deinem Herzen und dein Körper wird folgen.“ Intensive, feine Tonlinien von Gitarre und Mandola folgen den Wendungen der Gesangsstimme. Zwischen einigen Titeln liest Randi kurze Textzeilen auf Deutsch und erlaubt so direkt in Inhalt und Botschaft der Geschichte einzutauchen.

Lesepassagen im Halbdunkel

Für diese Deutschland-Tournee hat Randi Tytingvåg nicht nur die neue CD „Lengt“ dabei, sondern auch das passende kleine Booklet mit der deutschen Übersetzung. Diese kurzen Lesepassagen im Halbdunkel mit herangeeilter Taschenlampe stehen für das Improvisationsvermögen im Club, verdeutlichen mal wieder, dass das Lichtkonzept noch zu optimieren ist.

„Musik hat die Kraft, Menschen zusammenzubringen“, wendet sich die Sängerin an das Publikum und freut sich über den vollbesetzten Club. Eine konzentriert und zugleich entspannte Atmosphäre. Man will jeden einzelnen Ton, jedes Wort aufsaugen. Bisweilen hat man das Gefühl, als würde mit der Musik eine große Seifenblase entstehen, in die man vorsichtig hineinsteigt und davonschwebt. Ein empathisches Erlebnis für das sich fast keine passenden Worte finden lassen. Es gibt hin und wieder auch rhythmisch beschwingte Titel und eindringlicher Gesang als Trio. Das ruft pure Begeisterung hervor.

Eine gewachsene Einheit

Die Musiker (Dag Vagle, Erlend E. Aasland) agieren wie eine gewachsene Einheit, sie spielen seit 13 Jahren zusammen. Das neue Album enthält viele persönliche Themen, die mit emotionaler Tiefe umgesetzt sind. Wehmut und Melancholie driften nie in Ausweglosigkeit ab. Die Songs vermitteln immer einen positiven Moment, Coaching für die Seele. Die Dankbarkeit an ihren Bruder für gemeinsam überstandene schwere Stunden reflektiert Randi Tytingvåg in dem leicht jazzigen Walzer „Vals for Eirik“.

Auch hier zeigt sich die faszinierende Ausstrahlung und Intonation der Sängerin. Sie macht aus jeder noch so leichten Melodie ein kleines Kunstwerk. Der „Club-Chor“ agiert ausgesprochen textsicher, um die Svarttrost (Amsel) auf Norwegisch zu besingen!

Das Nichtstun

Nach der Pause wird eine Entsprechung für „Sulling“, das norwegische Wort für eine komplizierte Sache gesucht: das Nichtstun. Das Trio hat sich für „die Seele baumeln lassen“ entschieden. Auf eine temporeiche Nummer mit elektrisierender Dynamik folgt ein gefühlvolles Duett mit Dag Vagle, das unter die Haut geht („Under a Tall Tree“). Außerdem verrät Tytingvåg zum Schluss ihren Lieblingstitel vom neuen Album, wo ein Paar auf den gemeinsamen Weg durch Höhen und Tiefen der vergangenen Jahre zurückblickt.

Auf atemlose Stille im Club folgt ein Beifallssturm, der die Zugabe einfordert. „Von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“ bringt den ein oder anderen Mitsinger hervor und eine weitere Zugabe. „Danke dir, Randi“ für dieses Konzerterlebnis und die wunderbare Musik.