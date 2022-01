Die Corona-Pandemie hat den Arbeitsalltag verändert. Insbesondere Einsteigern hat Corona die Pläne verhagelt. Gestrichene Ausbildungsplätze und großer Konkurrenzkampf um Praktikumsstellen machen den Einstieg ins „richtige Leben“ nicht gerade zum Kinderspiel. Ein neues Projekt des christlichen Bildungs- und Sozialunternehmens CJD soll bei diesen Schritt helfen.

Seit dem ersten September gibt es das Programm „Jump“ nun auch in Kaiserslautern: Mit Rat und Tat stehen die Mitarbeiter des CJD (Christlichen Jugenddorfwerks Deutschlands) jungen Erwachsenen aus der Stadt und dem Umkreis zur Seite. Einzige Voraussetzung: Nur Jugendliche mit Schul-, aber ohne Berufsabschluss können teilnehmen. Diesen soll durch „Jump“ kostenlose Unterstützung und Orientierung auf der Suche nach der richtigen Ausbildung geboten werden.

„Eigentlich können die Jugendlichen dabei nur gewinnen“, erklärt Joanna Schwarzkopf, die das Projekt zusammen mit ihrer Kollegin Maria Enes in Kaiserslautern leitet. Das deutschlandweite Programm „Jump“ wird nicht nur vom CJD, sondern zusätzlich auch durch die europäischen Sozialfonds unterstützt. Durch die finanzielle Absicherung können außerdem Kosten für Bahntickets, Passbilder oder ähnliches für die Teilnehmer übernommen werden.

Corona hat vielen Jugendliche den Berufseinstieg erschwert

„Das Projekt hat sich aus der Corona-Situation ergeben, da viele Jugendliche ihren Ausbildungsplatz aufgrund der Pandemie verloren haben oder gar keinen finden konnten,“ erklärt Enes. Die Sozialarbeiter des CJD in Kaiserslautern greifen Teilnehmern vor allem bei Bewerbungsgesprächen und Praktikumsanfragen unter die Arme.

Zurzeit werden sieben Jugendliche von Betreuern in Einzel- und Gruppengesprächen beraten. Einige von ihnen gehen noch zur Schule, weshalb das Team des CJD auch immer wieder im Austausch mit Schulen und Handwerkskammern steht.

Darüber hinaus zeichnet sich „Jump“ neben der beruflichen Orientierung in der Region durch viele verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten aus. Zusatzqualifikationen wie Computer-Kurse und andere spezielle Fähigkeiten können vereinzelt sogar vor Ort gemacht werden.

Schulabschluss allein reicht häufig nicht

Auch Afsana Barati profitiert davon. Die 25-Jährige ist seit fünf Jahren in Deutschland und hat hier ihren Hauptschulabschluss gemacht. „Häufig reicht der Schulabschluss aber nicht“, erzählt Maria Enes auch von anderen Teilnehmern, „Zusatzqualifikationen können da einen erheblichen Unterschied für die Einstellung machen.“

Die 25-Jährige plant zusammen mit den Betreuern ihren weiteren Weg. „Mein Traumberuf ist Bürokauffrau oder Erzieherin“, erzählt Barati. Doch Schwarzkopf weiß, dass es bis dorthin ein weiter Weg ist. Denn mit Hauptschulabschluss ist keine Erzieherausbildung möglich. Dennoch bleibt Schwarzkopf zuversichtlich: „Afsana hat schon bei mehreren Praktika und Projekten bewiesen, dass sie im sozialen Bereich gut aufgehoben ist.“ Vorerst werde sie daher eine Ausbildung zur Sozialassistentin machen.

Barati war schon vorher im Sprachkurs, in dem sie Schwarzkopf kennengelernt hat und über sie auf das Projekt gestoßen ist. Aus dem Sprachkurs gebe es viele Interessierte: „Das liegt vor allem daran, dass in einem Bewerbungsschreiben die Sprachbarriere ein großes Problem ist.“ Nicht-Muttersprachler könnten ihre Fähigkeiten erst gar nicht beweisen, wenn es schon an den Bewerbungsunterlagen hapere.

Vor allem nicht in Deutschland Aufgewachsene haben es schwer

„Die Unterstützung, die die Teilnehmer benötigen, ist ganz unterschiedlich“, erzählt Enes und berichtet von einem Teilnehmer, der aus seiner Heimat geflohen ist und die eigene Familie zurücklassen musste: „Hier hat er verschiedene Kinderheime und Stationen durchlaufen. Deshalb fehlt ihm die nötige Struktur, um erfolgreich in einen Beruf einsteigen zu können.“

Es werden auch Alltagskompetenzen verbessert: „Das kann konkret erst mal bedeuten, pünktlich und regelmäßig zu erscheinen“, erklärt Schwarzkopf.

Schließlich ist das Projekt aber freiwillig. Daher funktioniere es ohne den Willen und die Motivation der Jugendlichen nicht. Bis jetzt sei das bei fast allen jungen Menschen jedoch kein Problem gewesen, erzählt Enes: „Im Gegenteil, viele Teilnehmer kommen sehr gerne und fühlen sich bei uns wie Zuhause.“