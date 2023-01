Zufrieden haben sich Roswitha Henn-Nickel und Karl Knörr, die Sprecher des Weihnachtsmarktes, nach Abschluss des Weihnachts- und Silvestermarktes 2022 gegenüber der RHEINPFALZ geäußert. Ein Element habe aber gefehlt.

Bis auf die Regen- und Kältetage sei der Umsatz in Ordnung gewesen, so Henn-Nickel, die wie Knörr in der Marktstraße mit einem Glühweinstand vertreten war. Aufgefallen sei ihr, dass die Besucher in der Zeit nach Corona früher als in den Vorjahren am Abend nach Hause gegangen seien. „Wir konnten zwischen 21 und 22 Uhr immer pünktlich schließen.“ Die Leute seien herzlich gewesen und hätten sich gefreut, nach zwei Jahren mal wieder feiern zu können.

Programm kommt an

Mit krankheitsbedingten Absagen von Ausstellern, mit denen man im Vorfeld gerechnet habe und die letztlich dem Weihnachtsmarkt ferngeblieben sind, habe man leben müssen. „Im Innenhof der Stiftskirche hat ein Stück des Weihnachtsmarktes gefehlt“, erinnert sie an die gemütliche Atmosphäre in den Vorjahren. Mit der Fertigstellung des Schillerplatzes seien die Stände um die Glühweinpyramide wieder mehr zusammengerückt.

Das Programm des Weihnachtsmarktes sei trotz eines schmalen Budgets bei den Besuchern angekommen. Gut angenommen worden sei der Auftritt der US-Army-Band an einem Samstagvormittag vor der Stiftskirche. Überhaupt sei die Resonanz über den Lauterer Weihnachtsmarkt positiv gewesen. Es liege auf der Hand, dass sich der Weihnachtsmarkt nicht mit Märkten in München oder Stuttgart vergleichen lasse. „Viele fremde Besucher haben sich auf dem Lauterer Weihnachtsmarkt wohlgefühlt, fanden ihn schön und gemütlich.“

In den nächsten Tagen wird Roswitha Henn-Nickel nach Absprache mit ihrem Kollegen Karl Knörr bereits die Glühweintassen für den Weihnachtsmarkt 2023 ordern. Außer der Farbe, die jährlich wechselt, soll sich an den Motiven nichts ändern.

„Die Leute waren zufrieden, gut gestimmt und es hat ihnen Spaß gemacht“, bringt es Knörr auf den Punkt. 2022 habe alles gut gepasst. Das Veranstaltungsprogramm habe sich sehen lassen können. Irgendwo sei immer etwas los gewesen. Die Veranstaltungen hätten trotz eines schmalen Budgets der Stadt den Geschmack des Publikums getroffen. Einen Weihnachtsmarkt in Zeiten wie diesen zu finanzieren, sei nicht einfach, lobt er das städtische Engagement, der Innenstadt ein weihnachtliches Flair zu verpassen. „Alles war gut, wir haben einen schönen Weihnachtsmarkt erlebt.“

Knörr: Können zufrieden sein

Knörr räumt ein, dass das Kunsthandwerk stärker hätte vertreten sein können. „Das ist auch mein Traum“, wirft er einen Blick in die Fruchthalle und den Kulturmarkt. Wenn es uns gelänge, einen Teil der Aussteller mit ihrem Angebot auf die Straße zu holen, wäre das eine feine Sache. „Eine Möglichkeit gibt es bestimmt“, ist dem Sprecher des Marktes bewusst, dass das weihnachtliche Angebot ausbaufähig ist. Knörr: „Insgesamt können wir zufrieden sein.“