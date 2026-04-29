Der Mai bimmelt fröhlich durch das Frühlingswetter – und die Kammgarn streut noch ein paar kulturelle Knospen ins Blumenfeld.

Darunter Auftritte unter anderem vom Ex-Fußball-Schwergewicht Reiner „Calli“ Calmund, von der „schön lauten“ Comedienne Negah Amiri und von den Nachwuchs-Dichtern und -Denkern der Poetry Slam Landesmeisterschaft. Und es geht direkt los: am Freitag, 1. Mai, eröffnet die Kammgarn den diesjährigen Kultursommer Rheinland-Pfalz mit gleich zwei Acts auf zwei Bühnen: Im Kasino wird die Swing-Bigband Moka Efti Orchestra den Sound der 1920er Jahre so originalgetreu und eindrucksvoll auf die Bühne bringen, dass es durch jede Ecke scheppert. Und wem das Scheppern bekannt vorkommt, der hat vermutlich die Streaming-Serie Babylon Berlin geschaut – dafür hat die Band nämlich einige Soundtrack-Perlen beigesteuert. Um 20 Uhr geht die Reise durch die 1920er los.

Ab 22 Uhr wird im Cotton Club eine andere Band die Ecken beschallen: die britische Formation Nubiyan Twist schlägt die Brücke zur Gegenwart. Mit einem energiegeladenen Mix aus Jazz, Afrobeat und Hip-Hop sowie feinen Referenzen an den Swing der 1920er Jahre, interpretieren die Musiker den Sound der Golden Twenties neu und zeitgemäß.

Garantiert ohne Playback

Damit wäre die Zeitreise zu den 20ern erstmal beendet. Dafür geht es jedoch am Sonntag, 3. Mai, noch einmal zurück in die Kindheit – wenn man so will. Herr Jan – alias Jan Sedgwick – und seine Superbänd spielen ihre selbstbetitelte „Elternative Kindiemukke“ – oder etwas klarer: die Zartheit von Singer-Songwriter-Pop gepaart mit der Entspanntheit von Reggae und der Ausgelassenheit von Hip-Hop, hübsch zusammengeschnürt in detailverliebten Kompositionen und mehrstimmigen Melodien. Garantiert handgemacht und ohne Playback und definitiv unter elterlicher Aufsichtspflicht zu genießen. Ab 14 Uhr in der Schreinerei.

Am Dienstag, 5. Mai, kommt ein ehemaliges Schwergewicht des Fußballs ins Kulturzentrum: Reiner Calmund – einst Manager und Geschäftsführer von Bayer 04 Leverkusen, Fußball-Experte mit Kultstatus und Medienpersönlichkeit – lädt zu einem „runden Abend – mit Fußball & Freunden“. Oder anders: zum großen Live-Fußball-Talk auf der Kasino-Bühne. In jeder Show begrüßt „Calli“ außerdem einen Überraschungsgast aus der Welt des Sports – wer das ist, bleibt bis zum Schluss geheim.

Herr Jan und seine Superbänd spielen »Elternative Kindiemukke«. Foto: Fabian Meldau/oho

Am Donnerstag, 7. Mai, darf es wieder musikalisch werden. Denn das Jambo Trio aus Brasilien bringt Samba Jazz und Bossa Nova in den Cotton Club. Mit Luis Henrique New am Klavier, Everson Vargas am Bass und Ricardo Arenhaldt am Schlagzeug gibt es den brasilianischen Sound waschecht und original von Menschen, die damit aufgewachsen sind. Hinzu stoßen werden an diesem Abend auch Bernhard Vanecek (Posaune) und Florian Wehse (Trompete) und den Klang der Brasilianer mit ihrer eigenen Note vervollständigen.

Und am Samstag, 9. Mai, wird es dann Zeit für junges Blut auf der Kammgarn-Bühne. Die „No Music in K-Town“-Reihe geht in einer neue Runde, natürlich wieder mit drei spannenden Bands. Da wäre The Sunday All Stars Project – eine russischsprachige melodische Punkrockband aus Kaiserslautern. Ihren Sound beschreiben die Musiker so: Stell dir vor, „Camus kommt auf ein Blink-182-Konzert, trinkt Wodka und wacht zwischen den blühenden Weinbergen der sonnigen Pfalz auf. Und plötzlich verwandeln sich die Unvollkommenheit, Ungerechtigkeit und Absurdität der Welt in Humor, Tanz, Drama und Protest.“ Hinzu kommt der mysteriöse Dark Indie/Alternative Rock-Artist und Musikproduzent Eden Bleak, der seinen Klarnamen für sich behalten und die Mystik seiner Musik sprechen lassen will. Sein Konzept: Mithilfe der Musik Geschichten erzählen, die sich um und in der scheinbar imaginären Stadt „Veilfield“ abspielen. Und das auch visuell untermalt. Als Letztes im Kader sind die deutschen Hardcore-Vertreter von Gouge DE, die mit ihrem ,,brutalen“ und ,,unerbittlichen„ Sound den Cotton Club niederwalzen wollen. Das Ziel der 2025 gegründeten Band: den Kampf gegen innere Dämonen durch pure Aggression in Musik zu kanalisieren. Na dann, Ohren spitzen und ab zum Club!

Jazz aus Japan

Nach einer kurzen Verschnaufpause geht es weiter am Donnerstag, 14. Mai, mit Jazz aus Japan. Nautilus ist ein japanisches Jazz-Trio um den Schlagzeuger Toshiyuki Sasaki. Zusammen mit dem Bassisten Shigeki Umezawa und Mariko Nakabayashi am Keyboard beschreiben sie ihren Sound als modernen Rare Groove – oder anders: eine Mischung aus Jazz, Funk, Disco, Soul und sogar Hip-Hop. Liest sich so spannend, wie es sich vermutlich auch live anhört. Ab 20 Uhr im Cotton Club.

Und am Freitag drauf, 15. Mai, wird es wieder Zeit, um Legenden des Rock zu huldigen! Die Band „Hole Full of Love“ aus Oberursel macht das amtlich und zollt ihren amerikanischen Ziehvätern von AC/DC einen hartgekochten Rock’n’Roll-Tribut. Konsequent, kompromisslos und so nah am Original, dass selbst Dave Evans – erster Sänger und Gründungsmitglied von AC/DC – die deutsche Tribute-Formation als Begleitband buchte. Wer sich von der Originalität der Cover-Musiker selbst überzeugen will, um 20 Uhr geht es los im Cotton Club.

Die Pointen-Queen Negah Amiri kommt am 20. Mai. Foto: Stephan Pick/oho

Am Mittwoch, 20. Mai, wird es dann „schön laut“ im Kulturzentrum. Das verspricht zumindest das neue Solo-Programm von Stand-up-Comedienne und Moderation Negah Amiri. Darin nimmt die Pointen-Queen natürlich kein Blatt vor den Mund und spricht über „Schönheitsdruck, Selfcare-Stress und die zwischenmenschlichen Missverständnisse im Alltag“. Ab 20 Uhr in der Schreinerei.

Noch mehr Frauenpower gibt es am Donnerstag, 21. Mai, dank der dänischen Bassistin, Sängerin, Songwriterin und Bandleaderin Ida Nielsen. Einst war sie Mitglied von gleich zwei Prince-Begleitbands – der New Power Generation und dem vierköpfigen Rock-Projekt 3rd Eye Girl. Heute ist vielseitig talentierte Musikerin mit ihrem sechsten Solo-Album „More Sauce, Please!“ unterwegs – und damit dem vierten seit dem Tod ihres ikonischen Mentors im April 2016. Welche Vibes und Einflüsse sich darin mischen, erfährt man live – ab 20 Uhr im Cotton Club, zusammen mit ihrer neuen Band, The Funkbots.

Reiner »Calli« Calmund spricht am 5. Mai mit einem Überraschungsgast wohl eher nicht über Handball. Foto: Pick Fotografie Korper/oho

Am Freitag, 22. Mai, laden die Göttinger Neue Deutsche Härte-Verfechter von Stahlmann das Kammgarn-Publikum in den Cotton Club ein, um ihrer brandneuen „Schwarz wie der Tod“-Platte zu frönen. Und das zusammen mit den Tour-Kumpanen von Maschinist – einer deutschen Industrial-Metal-Band aus Nürnberg. Da gibt es mit Sicherheit deftig auf die Ohren, live ab 20 Uhr. Also Ohrschützer und Knieschoner mitbringen.

Am Samstag, 23. Mai, wird es da schon etwas weniger deftig, aber dafür „jazzy as usual“. Das JA!ZZevau Kaiserslautern präsentiert an diesem Abend das Overseas Quartet um den amerikanischen Bassisten Patrick Atwater und den Kaiserslauterner Pianisten Philipp Huchzermeier. Die Musik spiegelt das wider, was die beiden Bandgründer verbindet: „die Liebe zur (Jazz-)Musik in all ihren Facetten“. Unterstützt werden sie bei ihrem Auftritt im Cotton Club der Kammgarn vom Saxophonisten Max Kohns und dem Schlagzeuger Dominik Schmitt.

Zur Eröffnung spielt das Moka Efti Orchestra im Kasino der Kammgarn. Foto: Joychim Gern/oho

Danach – am Mittwoch, 27. Mai – lassen Matze und Shakti Paqué, alias Ex- Mon Mari et Moi, die Katze mal wieder im Sack und locken mit allerhand Überraschungsgästen zur dritten Runde ihrer musikalischen Reihe im Cotton Club.

Und am Donnerstag, 28. Mai, wird es dann so richtig spannend. Denn in der Kammgarn steigt die Poetry Slam-Landesmeisterschaft in Rheinland-Pfalz. Vom 28. bis 30. Mai treten 24 auserwählte Sprachtalente an, um die Krone der Poetry Slam Landesmeisterschaft zu ergattern. Wie immer beim Poetry Slam ist das Publikum die Jury und entscheidet, wer eine Runde weiterkommt oder die Wettbewerbe gewinnt. Unter dem Motto „Reim-Land-Pfalz“ geht es am Donnerstag ab 19 Uhr direkt zu den U20-Finale in der Schreinerei, wo die acht besten Nachwuchskünstler aus Rheinland-Pfalz auftreten. Die drei Erstplatzierten des U20-Wettbewerbs ziehen anschließend am Freitag, 29. Mai, in das erste Halbfinale der über 20-Jährigen ein, das an der RPTU Kaiserslautern (ab 17 Uhr, Gebäude 46, Hörsaal HS 46-110) stattfindet. Das zweite Halbfinale steigt noch am gleichen Tag ab 20 Uhr wieder in der Schreinerei.

Parallel zu den Slam-Halbfinalen gibt es an diesem Freitagabend um 20 Uhr im Cotton Club auch noch die 80. Ausgabe der „Nuit de la Chanson“-Reihe – mit Lệ-Thu Imbert als Special Guest.

Zum Ausklang des Monats gibt es dann natürlich auch noch den Höhepunkt der Poetry Slam-Meisterschaft: das große Finale, bei dem die am Vortag qualifizierten besten acht Künstlerinnen und Künstler des gesamten Bundeslandes auftreten. Das Ganze spielt am Samstag, 30. Mai, ab 20 Uhr im Kasino der Kammgarn. Und am Ende gibt es selbstverständlich einen Sieger oder eine Siegerin, der oder die sich für die Meisterschaften in ganz Deutschland bereit machen darf.