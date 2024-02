Aus aktuellem Anlass nimmt das Pfalztheater „Der Reichsbürger“ ins Programm. Der packende Monolog von Annalena und Konstantin Küspert zum Thema Radikalisierung feiert am 7. März um 20 Uhr im U2, dem Kellergeschoss des Pfalztheaters, Premiere. Linda Bockmeyer führt Regie, Marius Petrenz übernimmt die Rolle des „Reichsbürgers“.

Das Autorenduo Annalena und Konstantin Küspert macht sich in seinem viel gespielten Stück auf die Suche nach den Hintergründen dieser Bewegung und stellt die Frage: Wie viel Reichsbürger steckt in uns? „Die Ereignisse der letzten Wochen, das Bekanntwerden erschreckend rechtsextremer Strömungen in Politik und Gesellschaft, genauso wie die zahllosen Demonstrationen für Demokratie und Vielfalt, beschäftigen uns am Theater sehr. Neben dem Anbringen eines Statements an der Theaterfassade für Offenheit und Toleranz wollen wir auch künstlerisch reagieren“, begründet Schauspieldirektor Stephan Beer die Entscheidung für die kurzfristige Aufnahme des Stücks in das Programm des Schauspiels.

Die Gründung der Reichsbürger-Bewegung

Seit der Verhaftung von Heinrich Prinz Reuß Ende 2022 wegen des Verdachts der Gründung einer terroristischen Vereinigung sei die Reichsbürger-Bewegung einer breiten Öffentlichkeit bekannt geworden. Der Monolog „Der Reichsbürger“ spitze das Thema Radikalisierung provokant zu und stelle die Frage danach, wofür wir stehen, so Beer weiter. „Über was definieren wir uns als Land, als Staat, als Gesellschaft? Was sind unsere Werte und unsere Grundsätze?“, dies seien, so Beer, Fragen, die das Stück stelle.

Im intimen Rahmen des U2 stehen 30 Sitzplätze zur Verfügung. Alle Vorstellungstermine finden Sie auf pfalztheater.de. Tickets gibt es im Onlineshop unter pfalztheater.de, per E-Mail an vorverkauf@pfalztheater.bv-pfalz.de und telefonisch zu den Öffnungszeiten der Theaterkasse unter Telefon 0631/3675-209.