Das Pfalztheater kommt an Pfingstmontag, 25. Mai, auf die Gartenschau. Künstlerinnen und Künstler treiben von 12 bis 17 Uhr ganz besondere Blüten auf dem Gelände der Gartenschau. Auf die Besucher warten musikalische, schauspielerische, literarische und tänzerische Überraschungen. Zum Besuch genügt ein Gartenschau-Ticket. Mit von der Partie sind die Pfalzharmonie Kaiserslautern, der Opernchor sowie alle Sparten des Pfalztheaters. Auch die Abteilungen „Maske“ und „Kostüm“ planen schöne Aktionen, erklärt das Pfalztheater. Das ausführliche Programm wird auf der Website des Pfalztheaters www.pfalztheater.de veröffentlicht und liegt an allen Stationen der Gartenschau an Pfingstmontag aus.