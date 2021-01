Das Pfalzklinikum in Kaiserslautern setzt sein Angebot fort, Angehörige von seelisch erkrankten Familienmitgliedern telefonisch zu beraten.

Eine psychische Krankheit könne auch Angehörige emotional, gesundheitlich und sozial belasten, was von den derzeit erneut erlebten Einschränkungen des Alltags und sozialer Kontakte im Kontext der Corona-Pandemie noch verstärkt werden könne. Daher berät das Pfalzklinikum am Standort Kaiserslautern wieder Angehörige von Menschen mit seelischen Erkrankungen am Telefon.

Das Angebot soll entlastend wirken und neue Perspektiven eröffnen, speziell, wenn sich das Zusammenleben schwierig gestaltet oder Unsicherheiten und Ängste auftreten. Die telefonische Beratung ist eine temporäre Alternative zu den Gruppenangeboten der Einrichtung, die derzeit nicht stattfinden können. Die telefonische Beratung wird dienstags, mittwochs und donnerstags jeweils von 10 bis 12 Uhr unter den Telefonnummern 0631/5349-2286 und unter 0152/09244570 angeboten.