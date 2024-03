Niederschwelliger lässt sich ein Zugang zum Thema Demokratie kaum gestalten als im Gespräch mit einem Orakel mitten in der Innenstadt. Im Rahmen des „Lautrer Demokratieladens“ hatte die Friedensakademie Rheinland-Pfalz am Wochenende dazu eingeladen, in der Mall mit ihm bei einer künstlerischen Performance ins Gespräch zu kommen .

Um einer Laufkundschaft die Demokratie der Zukunft zugänglich zu machen, hatten Annalena Groppe von der Friedensakademie und Kuratorin Julia Katharina Thiemann im Untergeschoß der Mall einen Raum eingerichtet. Ausgehend von ihrer aktuellen Forschung um Konflikte der Demokratie in Deutschland rückten sie Fragen rund um die Themen Mut, Zuversicht, Gemeinschaft und Gleichberechtigung in den Fokus. Leicht verschleiert und mit einem Gläschen Mintwasser zur Klärung des Geistes – auch für den Gesprächsteilnehmer – leitete das Orakel, die Künstlerin Katharina Anna-Josefine Rausch, die Besucher in einen mit durchsichtigen Stoffen abgeschirmten Bereich für ein zehnminütiges Gespräch. Man müsse sein Gegenüber kennenlernen, um es zu verstehen. Um geleitet von den Worten durch Raum und Zeit zu navigieren, den Blick in die Zukunft zu öffnen, um wiederum eine Weissagung machen zu können, schilderte sie. Um Gedanken anzustoßen, entnahm das Orakel aus sieben Karten zum Beispiel drei mit Fragen zu Toleranz, Gemeinschaft und Gleichberechtigung. Die Antworten wiesen dem Orakel den Weg. „Man kann immer noch etwas lernen“, bilanzierten zwei Befragte am Ende eines für sie interessanten Gesprächs.