In welchem Parkhaus ist ein Parkplatz frei? Wann sind die Wartezeiten im Bürgercenter am kürzesten? Ist mein Trinkwasser so gut wie Vittel? Fragen wie diese können Programme beantworten, die von interessierten Bürgern erstellt wurden. Solche trafen sich am Montagabend zu einem „Open Knowledge Lab“ in Kaiserslautern.

Damit ist Kaiserslautern die 33. Stadt in Deutschland, in der sich ein „Open Knowledge Lab“ gegründet hat. „Offenes Wissen“, also allgemein zugängliche Daten