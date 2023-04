Nach dem weniger erfolgreich verlaufenen Spielen im Verbandspokal geht es für die Mannschaften aus Stadt und Kreis Kaiserslautern am Wochenende wieder in der Frauen-Verbandsliga Südwest um Punkte.

Tabellenführer SC Siegelbach (16 Spiele/46 Punkte) – das Urteil aus dem Spiel gegen Heltersberg liegt inzwischen vor, ist in der Tabelle aber noch nicht berücksichtigt – empfängt bereits am Samstagabend (18 Uhr) den Tabellenvierten FFV Fortuna Göcklingen zum nächsten Spitzenspiel. Verfolger 1. FFC Kaiserslautern (18/45) muss erst am Sonntag (17.30 Uhr) ran und reist da als Favorit zum derzeit achtplatzierten SV Bretzenheim.

Und schließlich gibt es für den SV Kottweiler-Schwanden ein schnelles Wiedersehen mit dem TSV Venningen/SV Herta Kirrweiler, gegen den er am Montag erst im Pokal knapp den Kürzeren zog. Dieses Mal (Sonntag, 17 Uhr) hat der SVK als Sechster allerdings Heimrecht gegen den Rangzehnten.