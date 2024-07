Starker Live-Rock, Schlager aus der Konserve am Bierstand, jede Menge Klang- und Stilrichtungen dazwischen: Musik gehört seit jeher zum Lauterer Altstadtfest. Dabei sind es nicht immer die großen Nummern am Samstagabend, die begeistern können und gute Qualität zeigen. Auch im weniger beachteten Zeitfenster am Nachmittag waren etliche nicht alltägliche Glanzpunkte zu erleben − und ein paar Überraschungen. Ein Rundgang.

Ganz am Anfang der Festmeile, auf der Bühne an der Spittelstraße, agiert völlig allein, aber keineswegs verloren die junge Sängerin Yasmin Hutchins. Die aus Kaiserslautern